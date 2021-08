Beluister de nieuwe single van Guns N’ Roses

Voor het eerst sinds het album Chinese Democracy (2008) heeft Guns N’ Roses nieuwe muziek uitgebracht. De hardrockband speelde het nummer ABSUЯD onlangs al live tijdens de We’re F’N Back! Tour, maar deze nieuwe single komt toch als een verrassing.

Fans hebben dus dertien jaar moeten wachten op nieuw werk van Guns N’ Roses, maar het is zelfs nog langer geleden dat gitarist Slash meespeelde op een single van de band. Na een cover van Sympathy For The Devil voor de soundtrack van de griezelfilm Interview With The Vampire (1994) stapte hij namelijk op en bleef zanger Axl Rose over als het enige oorspronkelijke GN’R-lid. Sinds 2016 maken hij en bassist Duff McKagan echter weer deel uit van de line-up.

Silkworms

ABSUЯD is overigens niet helemaal nieuw, want het nummer werd al tijdens de sessies voor Chinese Democracy geschreven. De compositie heette toen nog Silkworms en stond in die versie ook al meerdere keren op de setlist tijdens shows zonder Slash en McKagan. Bij een recent optreden in Boston speelden de mannen het nieuwe arrangement, waarna Axl Rose het publiek vertelde dat het om een nieuw Guns N’ Roses-nummer ging.

Guns N’ Roses zou vorig jaar een van de headliners zijn van Pinkpop 2020, maar vanwege de pandemie kon het festival niet doorgaan. Op 23 juni volgend jaar komt de band alsnog naar Nederland, maar dan voor een show in het Stadspark in Groningen.

Beluister ABSUЯD hieronder!

Foto Guns N’ Roses op Graspop 2018: Robin Looy