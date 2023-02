Guns N’ Roses naar Landgraaf en Graspop (nieuws)

Guns N’ Roses heeft een nieuwe wereldtour aangekondigd. Op 11 juli is de band in Nederland te bewonderen. Axl Rose en de zijnen spelen dan op het terrein Megaland in Landgraaf. Een paar weken hiervoor, op 15 juni, is de band te zien in België, op Graspop Metal Meeting.

Het metalfestival duurt vier dagen (15 tot en met 18 juni) en vindt plaats in Dessel. Naast deze shows toert de band door verscheidene landen in het Midden-Oosten, Europa en Noord-Amerika. Axl Rose, Slash en Duff McKagan spelen samen met Melissa Reese, Dizzy Reed, Frank Ferrer en Richard Fortus. Fans kunnen in ieder geval de klassiekers Sweet Child O’ Mine, Paradise City en November Rain verwachten.

De mannen uit Los Angeles zouden in 2020 de 51ste editie van Pinkpop afsluiten. Het driedaagse popfestival werd, net als vele andere activiteiten in de cultuursector, getroffen door de coronapandemie. Verschillende artiesten zouden een jaar hierna, in 2021, alsnog optreden. Guns N’ Roses kwam niet terug naar het festival, maar treedt dus komende zomer alsnog op in Landgraaf, zij het niet meer als onderdeel van Pinkpop.

In 2021 brachten de hardrockers, voor het eerst in dertien jaar, een nieuwe single uit: ABSURD. Vorig jaar november werden er nog heruitgaven uitgebracht van de albums Use Your Illusion I en Use Your Illusion II.

Foto Guns N’ Roses op Graspop 2018: Robin Looy