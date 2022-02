Black Sabbath: vijf legendarische shows

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat Black Sabbath afscheid nam met een allerlaatste show in thuishaven Birmingham. Definitief, volgens Geezer Butler. “Als je het mij vraagt, laten we het zoals het is”, zei de bassist stellig in Lust For Life 076. Reden voor fans om een traantje weg te pinken, maar laten we vooral ook stilstaan bij de vele geweldige live-momenten. Een terugblik op vijf – om verschillende redenen – legendarische shows.

Black Sabbath in L’Olympia, Parijs, 1970

Een vaak op bootlegs verschenen optreden uit de beginperiode. Het concert vond plaats in december 1970, toen de eerste twee platen (Black Sabbath en Paranoid) al uitgebracht waren. Op de setlist stonden dus nog alleen songs van die albums, waaronder natuurlijk de klassiekers War Pigs, Iron Man en Paranoid. De vier jonge rockers waren allemaal in topvorm, maar drummer Bill Ward misschien nog wel het meest van allemaal. De man ramde hier als een beest op zijn drumstel! Misschien wel de beste live-beelden die je van de band kunt vinden.

Black Sabbath op California Jam, 1974

We zijn inmiddels vier jaar en drie albums verder. Op klaarlichte dag in april 1974 betreedt Sabbath het podium van The Ontario Motor Speedway, waar California Jam plaatsvindt. Inmiddels kan de band putten uit een groter oeuvre dan tijdens de show in Parijs in 1970. ‘Nieuwe’ favorieten als Killing Yourself To Live en Sabbra Cadabra komen dan ook voorbij in spetterende uitvoeringen. En dat terwijl gitarist Tony Iommi later opbiecht dat er geen repetities aan voorafgingen…

Op het programma staan die dag verder grote namen als Deep Purple (dat een letterlijk explosief optreden geeft) en Emerson, Lake & Palmer. Menig classic rocker zou ongetwijfeld een moord doen om deze drie bands in hun hoogtijdagen live te kunnen zien!

Black And Blue Tour: Nassau Coliseum, New York, 1980

Twee van de allerbeste live-acts van het moment samen op één affiche. ‘Live, hot and heavy’, zoals de hoes van de concertfilm op vhs belooft. De Black And Blue Tour bracht Black Sabbath en Blue Öyster Cult samen voor een reeks optredens in Amerika. Bij de eerstgenoemde band was er inmiddels echter wel wat veranderd. Ozzy Osbourne had plaatsgemaakt voor voormalig Rainbow-frontman Ronnie James Dio en Vinny Appice volgde Bill Ward op als Sabbath-drummer.

Hoewel de concertfilm een must-see is voor fans van beide bands, kijkt het Sabbath-kamp er enigszins verbitterd op terug. Zo vertelde Appice in LFL076 dat Blue Öyster Cult duidelijk een voorkeursbehandeling kreeg. “Wij wisten bijvoorbeeld helemaal niet dat er ook gefilmd werd, terwijl zij daar wel van op de hoogte waren. En zij pakten uit met een grote Godzilla op het podium. Als wij dat hadden geweten, hadden wij ook iets meer aan de podiumpresentatie gedaan.” De band gaf dan ook nooit toestemming voor een heruitgave op dvd.

Black Sabbath tijdens Live Aid, JFK Stadium, 1985

Een heel kort optreden dat helaas niet legendarisch is vanwege de geweldige kwaliteit. De Live Aid-show was bijzonder omdat de originele bezetting voor het eerst in zeven jaar weer samen optrad. Dat betekende dus dat ook Ozzy tijdelijk terug was op het oude nest, nadat de band korte tijd met Deep Purple-zanger Ian Gillan werkte (voor het onderschatte album Born Again, 1983).

De Live Aid-miniset werd gevuld met de klassiekers Children Of The Grave, Iron Man en – onvermijdelijk – Paranoid, maar die hebben we alle drie wel eens beter gehoord. En toch, zelfs Ozzy’s weinig toonvaste zang valt mee als je het Sabbath-optreden vergelijkt met de offday die het ook al herenigde Led Zeppelin tijdens het festival had…

The End Tour, Birmingham, 2017

Gelukkig wist Black Sabbath de livereputatie in de decennia na Live Aid flink op te poetsen dankzij verschillende reünieshows. Met Ozzy inmiddels weer in de gelederen nam de band afscheid met een show in ‘hometown’ Birmingham: het slotakkoord van de laatste tour met de toepasselijke titel The End.

Het is natuurlijk eeuwig zonde dat Bill Ward er niet bij was (hij kon het niet eens worden met het contract dat hij enkele jaren eerder onder zijn neus geschoven kreeg), maar afgezien daarvan zetten Ozzy, Tony, Geezer en drummer Tommy Clufetos met een puike show een punt achter bijna vijftig jaar Black Sabbath live. En ook mooi: dankzij de concertfilm The End kunnen ook de fans die er in 2017 niet bij waren deze zwanenzang (her)beleven.

Foto Ozzy Osbourne met Black Sabbath in Ziggo Dome (2013): Willem Schalekamp

