Bob Dylan brengt na acht jaar een nieuw nummer uit

Bob Dylan heeft zijn eerst zelfgeschreven muziek in acht jaar uitgebracht. Het zeventien minuten durende nummer Murder Most Foul gaat over de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy. Volgens de zanger is de plaat ‘een tijdje geleden’ opgenomen.

Murder Most Foul begint in Dallas, waar Kennedy in november 1963 is doodgeschoten. ‘Being led to the slaughter like a sacrificial lamb … they blew off his head while he was still in the car/shot down like a dog in broad daylight.’ Dylan zingt over de grote impact die de moord heeft gehad op de Amerikaanse maatschappij.

“Groeten aan mijn fans en volgers, met dank voor al jullie steun en loyaliteit door de jaren heen,” schrijft Dylan op zijn social media. ”Dit is een niet eerder uitgebracht nummer dat we een tijdje geleden hebben opgenomen, dat je misschien interessant vindt. Blijf veilig, blijf oplettend en moge God bij je zijn.”

Dylans meest recente studioplaat is het driedubbelalbum Triplicate uit 2017. Eind 2019 bracht hij nog een aantal onuitgebrachte samenwerkingen met de Amerikaanse countryzanger Johnny Cash uit. Als alles volgens plan verloopt, gaat Dylan deze zomer op tournee met Nathaniel Rateliff & The Night Sweats.