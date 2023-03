Riverside, The Waterboys e.a. maken programma Bospop 2023 compleet (nieuws)

Het programma van Bospop 2023 is compleet! Vandaag zijn zeven nieuwe namen bevestigd voor het festival, waaronder Riverside en The Waterboys. Bospop vindt dit jaar plaats op 7, 8 en 9 juli.

Naast de bovengenoemde namen zijn ook Harlem Lake, Sven Hammond, Voltage, Ten Times A Million en Träcksäck toegevoegd aan de line-up. Eerder werd al bekendgemaakt dat Simply Red, Porcupine Tree en Zucchero deze keer de headliners zijn en dat verder Live, Nile Rodgers & Chic, Joe Bonamassa, ZZ Top-frontman Billy Gibbons en Rag’N’Bone Man tot de grote publiekstrekkers behoren. In totaal treden 35 artiesten op, verdeeld over twee podia. Daarnaast is er een aanvullend programma op een derde podium, met shows van o.a. Black Bottle Riot, The Damn Truth en de Deep Purple-tributeband Made In Purple.

Met Riverside haalt Bospop een van de meest geprezen progressieve rock/metal-acts van de laatste decennia binnen. De Poolse formatie debuteerde twintig jaar geleden met het album Out Of Myself, dat net als de opvolger Second Life Syndrome (2005) bijzonder goede recensies opleverde. In de nieuwe editie van Lust For Life heeft Riverside uiteraard ook een plek in het overzicht van de vijftig beste progrockplaten aller tijden.

The Waterboys trad gisteren nog op in TivoliVredenburg, maar later dit jaar doet de band dus ook Bospop aan. Het is inmiddels veertig jaar geleden dat Mike Scott en de zijnen hun debuutalbum uitbrachten en nog altijd is de ‘Big Music’ van de groep erg geliefd. Zeker ook in Nederland, waar The Waterboys hits scoorde met A Girl Called Johnny en natuurlijk The Whole Of The Moon.

Het complete programma van Bospop ziet er als volgt uit:

Vrijdag 7 juli

Simply Red, Rag’n’Bone Man, The Analogues, Clouseau, Young Gun Silver Fox, BZB, Blackbird, DAAN, Harlem Lake

Zaterdag 8 juli

Porcupine Tree, +LĪVE+, Nile Rodgers & Chic, Rowwen Hèze, Riverside, The White Buffalo, Sven Hammond, Träcksäck, Stahlzeit, Ten Times A Million, Voltage, ISE, Le Noise, Guy Swinnen

Zondag 9 juli

Zucchero, Joe Bonamassa, Racoon, Billy F Gibbons, Eric Steckel, DI-RECT, The Waterboys, Son Mieux, Southside Johnny & The Asbury Jukes, The BossHoss, King King, Leif de Leeuw Band, Boaz

Foto The Waterboys: Bernard Bodt