Brian Eno in oktober naar TivoliVredenburg (nieuws)

Voor het eerst in zijn solocarrière gaat de invloedrijke muzikant, componist en producer Brian Eno op tournee. Daarbij slaat hij Nederland niet over: op zaterdag 28 oktober speelt de toetsenist in TivoliVredenburg, bijgestaan door de Baltic Sea Philharmonic. De kaartverkoop start op 8 juni om 11.00 uur.

De legendarische Brian Eno geldt als een pionier in het ambient-genre, maar heeft ook een verleden als rockmuzikant. In 1972 brak hij immers door als toetsenist van de vernieuwende band Roxy Music, die hij na twee veelgeprezen albums alweer verliet. In 1974 bracht hij zijn solodebuut Here Come The Warm Jets uit en daarnaast werkte hij ook meermaals samen met King Crimson-gitarist Robert Fripp. Zong Eno op zijn eerste platen nog zelf, later in zijn carrière baarde hij ook opzien met instrumentale albums als Ambient 1: Music For Airports (1978).

Eno, die als producer ook nog betrokken was bij succesvolle platen van o.a. Talking Heads, U2 en Coldplay, brengt op 28 oktober zijn show Ships naar Utrecht (een van de slechts vijf Europese steden die hij tijdens deze tour bezoekt). Tijdens het concert wordt het Baltic Sea Philharmonic gedirigeerd door Kristjan Järvi en naast Eno zelf geven acteur Peter Serafinowicz en gitarist Leo Abrahams acte de présence. Onder meer stukken van Eno’s plaat The Ship uit 2016 komen voorbij, aangevuld met andere composities uit zijn oeuvre.

Onlangs bracht de 75-jarige Eno het album Secret Life uit, een samenwerking met producer/muzikant/dj Fred Again.

Foto: Cecily Eno