Bruce Springsteen brengt nieuw album Letter To You uit op 23 oktober

Bruce Springsteen brengt op 23 oktober een nieuw album uit. Letter To You is de twintigste studioplaat van de singer-songwriter en de opvolger van het vorig jaar verschenen Western Stars. De titelsong kun je hieronder al beluisteren.

Was Western Stars (2019) nog een tamelijk ingetogen plaat, de opvolger belooft meer ‘rock fueled’ te zijn. Springsteen nam Letter To You in slechts vijf dagen thuis in New Jersey op, samen met zijn vertrouwde E Street Band. Zelf zegt The Boss er in het persbericht over: “Ik vind het geweldig hoe persoonlijk Letter To You is geworden. Het was fantastisch om The E Street Band volledig live te horen spelen in de studio, op een totaal nieuwe manier zoals we eerder nog niet deden, en zonder overdubs. In vijf dagen stond het hele album erop. Voor mij was het één van de beste opname-ervaringen die ik ooit heb gehad.”

Letter To You bevat negen nieuwe nummers en drie opnames van nooit eerder uitgebrachte songs uit de jaren zeventig. Een daarvan is Janey Needs A Shooter, dat wel al eerder door Springsteens goede vriend Warren Zevon werd opgenomen onder de titel Jeannie Needs A Shooter. Ook If I Was The Priest en Song For Orphans zijn nummers die decennialang op de plank bleven liggen en nu voor het eerst in voltooide versies verschijnen.

Toen Springsteen vorig jaar promotie deed voor zijn concertfilm Western Stars vertelde hij al in Lust For Life 096: “Het wordt inderdaad tijd dat ik terugga naar mijn normale baan. Ik ga binnenkort met de E Street Band een nieuw album opnemen. Als dat af is, gaan we net als voorheen weer op tournee. We moeten natuurlijk wel ergens de rekeningen van betalen, haha!”

Foto: Mitchell Giebels

Bruce Springsteen & The E Street Band op het Malieveld, 14 juni 2016