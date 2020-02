Deep Purple brengt nieuw album Whoosh! uit op 12 juni

Deep Purple heeft de titel en releasedatum van een nieuw album aangekondigd. Whoosh!, zoals de 21ste studioplaat heet, verschijnt op 12 juni en werd wederom geproduceerd door Bob Ezrin.

‘Deep Purple is putting the Deep back into Purple’. Zo luidde het motto van de legendarische hardrockers tijdens de opnames van Whoosh!, de opvolger van het in 2017 verschenen InFinite. Op de website van de band zegt gitarist Steve Morse: “We hebben de dingen aan dit album toegevoegd die de hele band blij maken, inclusief Bob Ezrin. We hebben er altijd van genoten om muziek te maken en de ongelooflijke luxe van een trouw publiek te hebben.” Producer Ezrin is bekend van zijn werk op albumklassiekers van onder andere KISS, Alice Cooper en Pink Floyd.

Aangezien Deep Purple bij de vorige plaat InFinite ook de Long Goodbye Tour aankondigde, vermoedden fans dat de band er een punt achter wilde zetten. Daarover zegt bassist Roger Glover nu: “Mij wordt vaak gevraagd of dit nieuwe album ons laatste is. Ik weet nog dat het ook gevraagd werd toen we Now What?! maakten en dat is nu al acht jaar geleden. Don [Airey, toetsenist, red.] kreeg dezelfde vraag toen we InFinite maakten en toen zei hij: ‘Ik dacht dat ons vorige album ons laatste was.’”

Deep Purple treedt op 28 oktober op in Ziggo Dome, Amsterdam. In juni zijn de mannen ook te zien tijdens het Belgische festival Graspop. De huidige bandbezetting bestaat uit zanger Ian Gillan, drummer Ian Paice, bassist Roger Glover, gitarist Steve Morse en toetsenist Don Airey. In 2016 werden de muzikanten toegevoegd aan de Rock And Roll Hall Of Fame.

Foto: Bernard Bodt