Gitaarlegende Jeff Beck (78) overleden (nieuws)

Samen met Eric Clapton en Jimmy Page behoorde Jeff Beck tot de belangrijkste gitaristen die Groot-Brittannië ooit heeft voortgebracht. De man die zijn instrument kon laten zingen als een nachtegaal overleed dinsdag aan de gevolgen van een hersenvliesontsteking, zo maakte zijn familie gisteren bekend. Beck brak in de jaren zestig door als lid van The Yardbirds en alleen al dankzij zijn werk met die band werd hij op handen gedragen door rocksterren als Brian May, Slash en Joe Perry. Maar zijn latere solowerk is minstens zo interessant en baanbrekend: steeds opnieuw wist de gitaarvirtuoos zich te vernieuwen.

Dat laatste beaamde Aerosmith-gitarist Joe Perry in 2019 tijdens een interview met Lust For Life: “Voor mij staat hij op dezelfde hoogte als Hendrix, alleen is Jeff blijven leven en met de jaren alleen maar beter geworden. Elke keer dat ik hem hoor, heeft hij wel weer een nieuwe lick of manier van spelen ontdekt.”

The Yardbirds als springplank

Jeff Beck werd halverwege de jaren zestig bekend als gitarist van The Yardbirds, de band die ook een springplank bleek voor collega-gitaristen Eric Clapton en Jimmy Page. Drummer Jim McCarty vertelde in LFL097 over de jaren met Beck in zijn groep: “De line-up met Eric Clapton maakte voornamelijk heel basic, bluesy muziek. Toen zijn opvolger Jeff Beck bij de band kwam, konden we veel meer originele sounds creëren. Jeff was bereid buiten de traditionele blues te stappen en te doen wat wij allemaal wilden: iets afwijkends maken. Ik denk dat we met hem de ultieme Yardbirds-bezetting hadden.” Becks gitaarspel is te horen in Yardbirds-klassiekers als Heart Full Of Soul en Happenings Ten Years Time Ago.

Na zijn tijd bij deze band had de gitarist solosucces met de single Hi Ho Silver Lining (1967) en richtte hij zijn eigen Jeff Beck Group op, met verder onder anderen zanger Rod Stewart en bassist Ronnie Wood. Vooral het debuutalbum Truth (1968) geldt als een belangrijke plaat voor de ontwikkeling van hardrock. Joe Perry: “Die twee eerste lp’s [Truth en Beck-Ola, red.] waren baanbrekend: hij speelde standards op een totaal andere manier – niemand anders dacht of speelde zoals hij.”

Solosucces

The Jeff Beck Group onderging een aantal bezettingswisselingen voordat de bandleider een nieuw powertrio formeerde met twee ex-leden van Vanilla Fudge: drummer Carmine Appice en bassist Tim Bogert. Deze band viel echter snel uit elkaar en Beck besloot zijn carrière voort te zetten als soloartiest. Met Beatles-producer George Martin nam hij het avontuurlijke album Blow By Blow (1975) op, een volledig instrumentale fusion-lp waarop Beck de meest duizelingwekkende technieken introduceerde. Ook opvolger Wired (1976) behoort tot zijn beste werk, mede dankzij een knappe uitvoering van Charles Mingus’ Goodbye Pork Pie Hat.

Er volgden vele soloplaten waarop Beck nieuwe invloeden verwerkte, bijvoorbeeld met het gebruik van elektronica op Who Else! (1999). Daarnaast speelde hij mee op een hele lading albums van andere artiesten: van de Donovan-hit Barabajagal tot succesvolle lp’s van Stevie Wonder (Talking Book), Tina Turner (Private Dancer), Mick Jagger (o.a. She’s The Boss), Kate Bush (The Red Shoes), Roger Waters (Amused To Death) en Jon Bon Jovi (Blaze Of Glory). Vorig jaar verscheen Becks laatste album: 18, een samenwerking met acteur/muzikant Johnny Depp.

Nadat het verdrietige nieuws van Becks overlijden naar buiten kwam, plaatsen veel beroemde pop- en rocksterren reacties op social media. Zo prijzen onder anderen Jimmy Page, Brian Wilson, Tony Iommi, Rod Stewart, David Gilmour en Billy Gibbons zijn talent. Mick Jagger schrijft op Twitter: “Met de dood van Jeff Beck verloren we een prachtige man en een van de beste gitaristen ter wereld. We gaan hem allemaal ontzettend missen.”

Jeff Beck is 78 jaar geworden.

Foto Jeff Beck in TivoliVredenburg (25 mei 2014) door Sebastiaan Petiet