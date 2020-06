Dion – Blues With Friends

Het zegt iets over de status van Dion DiMucci dat hij voor deze muzikantenborrel Van Morrison, Bruce Springsteen, Jeff Beck, Joe Bonamassa, Paul Simon en Billy Gibbons kon uitnodigen – en dan hebben we nog slechts de helft van de gastenlijst opgesomd. Dergelijke onderonsjes hebben vaak een al te vrijblijvend karakter en aangezien de gastheer heeft toegegeven dat de inspiratie voor het door Van The Man en Joe Louis Walker ondersteunde I Got Nothin’ een writer’s block betrof, ben je al snel geneigd te denken dat er ‘dan maar’ een bluesplaatje op de markt werd gegooid. Toch mogen we ons in de handjes knijpen, want de spelvreugde werkt uitermate aanstekelijk en zo eenduidig blijkt de repertoirekeuze trouwens niet eens te zijn. The Boss en eega Patti Scialfa treden bijvoorbeeld aan voor een remake van Hymn To Him, het allermooiste nummer van Dions gospelalbum Velvet & Steel uit 1986. Jeff Beck levert dan weer opvallend subtiele invuloefeningen in de country-slijper Can’t Start Over Again. Zo bevat nagenoeg iedere track wel een hartveroverende surprise.