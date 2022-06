Huub van der Lubbe kondigt einde van De Dijk aan

Nederpopband De Dijk stopt ermee, zo heeft frontman Huub van der Lubbe aangekondigd in De Volkskrant. “Dat het in de krant komt, is het laatste zetje”, aldus de zanger in het interview. De groep die vorig jaar nog uitgebreid het veertigjarig jubileum vierde, maakt eerst nog wel de tournee af die tot eind december loopt.

Van der Lubbe zegt het leven met De Dijk prachtig te vinden, maar ‘het biedt niet meer de verrassing waarvoor ik ooit in de muziek ging’. Een andere reden voor het besluit is dat hij met gehoorproblemen kampt (hij heeft al lange tijd last van tinnitus). “We hadden aan het eind van het jaar met stille trom kunnen vertrekken, maar we hebben hiervoor gekozen: transparant zijn”, verklaart de zanger in De Volkskrant. “Duidelijk zeggen ook dat het puur mijn beslissing is. Want de jongens vinden het helemaal niks, die waren liever nog jaren doorgegaan.”

De Dijk werd in 1981 opgericht en scoorde grote hits met onder meer Als Ze Er Niet Is, Bloedend Hart, Nergens Goed Voor en Mag Het Licht Uit. Maar liefst veertien songs van de band stonden eind vorig jaar nog genoteerd in de Radio 2 Top 2000. Het veertigjarig jubileum van De Dijk werd gevierd met onder meer de boxset 40 Jaar De Dijk (bestaande uit 24 cd’s) en twee shows in Ziggo Dome, Amsterdam.

Geen rookbommetjes

Drummer/producer Antonie Broek vertelde in Lust For Life 118 over veertig jaar De Dijk: “We hebben altijd kunnen doen wat we wilden, zonder dat we daarvoor ons leven moesten opgeven. We kunnen gewoon over straat en zitten niet de helft van het jaar in een buitenlandse hotelkamer. Een perfecte situatie eigenlijk, en ik ben ervan overtuigd dat dat er mede voor gezorgd heeft dat we het veertig jaar hebben volgehouden. Dat, en dat het altijd om de muziek is blijven draaien; we zijn nooit van de leren broeken en rookbommetjes geweest.”

Tot eind dit jaar is De Dijk dus nog wel live te zien, onder meer op het festival Bospop (9 juli) en in Ziggo Dome (1 oktober). “Het is fijn dat we nog gaan toeren, dan kan het spelenderwijs een beetje inzinken bij iedereen”, aldus Huub van der Lubbe in De Volkskrant.

Foto De Dijk in Muziekcentrum Enschede (4 december 2014): Carina Scheiberlich