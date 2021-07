Iron Maiden brengt nieuw album Senjutsu uit in september

Voor het eerst in zes jaar brengt Iron Maiden een nieuw album uit. Senjutsu, de zeventiende studioplaat van de Britse metalband, verschijnt op 3 september. Het eerste voorproefje is de single The Writing On The Wall, die je sinds eind vorige week kunt beluisteren.

Voorganger The Book Of Souls (2015) was het eerste dubbelalbum van Iron Maiden en dat was kennelijk voor herhaling vatbaar, want met een speelduur van 82 minuten beslaat ook Senjutsu twee schijfjes. De mannen reisden voor de opnames af naar Parijs, waar ze wederom samenwerkten met producer Kevin Shirley. Bassist Steve Harris zegt op de website van de band: “Er staan een paar heel complexe nummers op dit album en we moesten hard werken om ze precies te laten klinken zoals we wilden. Dat was dus best een uitdaging, maar Kevin weet de essentie van de band altijd heel goed te vangen en naar mijn mening was het de inspanning waard! Ik ben heel trots op het resultaat en kan niet wachten om de nummers te laten horen aan de fans.”

Afgelopen donderdag verscheen de eerste single The Writing On The Wall, nadat fans online al een poosje nieuwsgierig gemaakt werden dankzij cryptische teasers. Het nummer kreeg ook een geanimeerde videoclip die je hieronder kunt bekijken.

What Does This Button Do?

Het is dus voor het eerst in zes jaar dat Iron Maiden een nieuw album uitbrengt, maar in de tussentijd heeft frontman Bruce Dickinson niet stilgezeten. Hij voltooide zijn autobiografie What Does This Button Do?, die ook centraal stond tijdens zijn solotournee An Evening With Bruce Dickinson. Tijdens de shows konden fans vragen stellen aan de zanger. In Lust For Life 089 vertelde Dickinson daarover: “Iedereen mag me alles vragen, ik geef geen ene fluit om mijn zogenaamde ‘reputatie’. Reputaties zijn er om geruïneerd te worden.”

Volgend jaar toert Dickinson weer met zijn collega’s van Iron Maiden. Zo speelt de band op 16 juni tijdens Graspop en op 27 juni in Gelredome, Arnhem.

Foto Iron Maiden in Gelredome 2016: Bernard Bodt