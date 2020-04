Nieuw nummer The Rolling Stones te beluisteren

The Rolling Stones heeft voor het eerst in jaren nieuwe zelfgeschreven muziek uitgebracht. De single Living In A Ghost Town is gedeeltelijk opgenomen tijdens de coronacrisis.

Living In A Ghost Town is niet speciaal voor de lockdown opgenomen. Nog voordat het coronavirus uitbrak waren de Stones al bezig met nieuwe muziek maken, waaronder dit gloednieuwe nummer. “Maar toen de hel losbarstte, hebben Mick en ik besloten dat het nummer er zo snel mogelijk moest komen”, zegt Keith Richards in een persbericht.

“De Stones waren in de studio nieuw materiaal aan het opnemen voor de lockdown en er was een nummer waarvan we dachten dat het zou passen in de tijd waarin we nu leven”, vertelt Mick Jagger. “We hebben er in afzondering aan gewerkt. En hier is het. Het heet Living In A Ghost Town. Ik hoop dat jullie ‘m leuk vinden.”

Bekijk de videoclip van Living In A Ghost Town hieronder:

The Stones were in the studio recording new material before the lockdown & one song – Living In A Ghost Town – we thought would resonate through the times we’re living in. It’s out at 5pm BST today and you can hear the track and interview on @Beats1 now! https://t.co/MkrRESZwY6 pic.twitter.com/4rHPctkwws — Mick Jagger (@MickJagger) April 23, 2020

Foto: Mitchell Giebels

The Rolling Stones in de Johan Cruijff Arena, 30 september 2017