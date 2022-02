Nieuw Red Hot Chili Peppers-album Unlimited Love verschijnt op 1 april

De mannen van Red Hot Chili Peppers bevestigden twee jaar geleden al dat ze aan een nieuw album werkten en op 1 april verschijnt dan eindelijk het resultaat: Unlimited Love. Het is voor het eerst sinds Stadium Arcadium (2006) dat de inmiddels teruggekeerde gitarist John Frusciante te horen is op een plaat van de band. De eerste single Black Summer kun je hieronder al beluisteren!

Unlimited Love is de twaalfde studioplaat van de Peppers en de opvolger van The Getaway (2016). Er staan maar liefst zeventien nummers op, waaronder de eerste single Black Summer. Werd het vorige album The Getaway (2016) nog geproduceerd door Danger Mouse, deze keer zochten de bandleden weer de vertrouwde samenwerking op met Rick Rubin, die ook bij klassiekers als Blood Sugar Sex Magik (1991) en Californication (1999) achter de knoppen zat.

Gitarist Frusciante verliet de band in 2009, om zich volledig te kunnen concentreren op zijn solowerk. Hij werd vervangen door Josh Klinghoffer, met wie Red Hot Chili Peppers twee albums opnam. Tien jaar na zijn vertrek verraste Frusciante met zijn terugkeer, waarmee de klassieke line-up weer compleet was (de groep bestaat verder uit zanger Anthony Kiedis, bassist Flea en drummer Chad Smith).

Het viertal is dit jaar ook live te zien in Nederland: op 10 juni staat Red Hot Chili Peppers in het Goffertpark in Nijmegen. De band zou vorig jaar al op Pinkpop staan, maar dat festival moest om de bekende redenen helaas geannuleerd worden.

Foto Red Hot Chili Peppers op Pinkpop 2016: Mitchell Giebels