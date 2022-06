Nieuwe datum concert The Rolling Stones: 7 juli

De nieuwe datum voor het concert van The Rolling Stones in de Johan Cruijff Arena is bekendgemaakt. Afgelopen maandag zouden de mannen al in Amsterdam optreden, maar de show ging niet door omdat Mick Jagger corona kreeg. Op 7 juli spelen de Stones alsnog in Amsterdam.

Een aantal fans was al in de Johan Cruijff Arena toen de show van The Rolling Stones werd afgelast. Organisator Mojo Concerts meldt dat de band zijn excuses aanbied voor het ongemak en dat de tickets geldig blijven voor het concert op 7 juli. De concertbezoekers die een kaartje hebben, ontvangen een mail met aanvullende informatie.

De show in de Johan Cruijff Arena is onderdeel van de SIXTY-tournee, ter ere van het zestigjarig bestaan van The Rolling Stones. Vanwege datzelfde jubileum verschijnt de volgende Lust For Life (LFL122) met twee verschillende Stones-covers. Ook vind je in deze editie de ultieme Stones Top 60, gekozen door de lezers. LFL122 ligt vanaf woensdag 29 juni in de winkels.

In september 2017 traden de Stones ook al op in de Johan Cruijff Arena. Lust For Life omschreef die vorige show in Amsterdam als ‘een onvergetelijke avond’.