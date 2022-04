Peter Frampton op 13 november naar Haarlem

Rockicoon Peter Frampton komt voor het eerst in elf jaar naar Nederland voor een optreden. In het kader van zijn Finale – The Farewell Tour staat de zanger/gitarist op zondag 13 november in Philharmonie Haarlem.

Peter Frampton, bekend van de millionseller Frampton Comes Alive! (1976) en hits als Show Me The Way, maakte begin 2019 bekend dat hij aan de zeldzame spierziekte IBM (inclusion body myositis) lijdt. Daardoor is zijn nieuwe tournee helaas ook zijn laatste. Sinds zijn concert in de toenmalige Heineken Music Hall in 2011 heeft de muzikant niet meer in Nederland opgetreden. In 2020 zou hij wel op het Holland International Blues Festival in Grolloo staan, maar door de coronacrisis ging dat evenement niet door.

Peter Frampton: van tieneridool tot rocklegende

Frampton werd in de jaren zestig een tieneridool bij de band The Herd (bekend van de hit From The Underworld), waarna hij ook indruk maakte bij de hardrockgroep Humble Pie. In 1976 brak de Brit definitief door als soloartiest met het live-album Frampton Comes Alive!, waarvan de songs Show Me The Way, Do You Feel Like We Do en Baby, I Love Your Way dikke hits werden. Later in zijn carrière toerde de gitarist ook met David Bowie en vorig jaar verscheen zijn toepasselijk getitelde nieuwste album Frampton Forgets The Words. Daarop speelt hij instrumentale versies van songs van o.a. Radiohead, Roxy Music en Bowie.

In Lust For Life 110 vertelde Frampton over de keuze voor een instrumentaal gitaaralbum: “Ik denk dat ik twee verschillende stemmen heb die mensen herkennen: mijn zangstem en de stem van mijn gitaar. En het klinkt misschien gek, maar ik heb het gevoel dat ik beter communiceer via mijn gitaar dan met mijn zangstem.”

De kaartverkoop voor het optreden in Philharmonie Haarlem start op vrijdag 22 april om 11.00 uur. De show wordt georganiseerd in samenwerking met poptempel Patronaat.

Meer lezen over Peter Frampton? Bekijk hier LFL110, inclusief een interview met de muzikant!

Foto: Amy Harris