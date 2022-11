Peter Frampton in Philharmonie (live-recensie)

Wie zou denken dat het afscheid van Peter Frampton (72), een artiest met eigenlijk maar één hit in Nederland, in stilte voorbij zou gaan had het mis. De zanger/gitarist stond in de Haarlemse Philharmonie tegenover een uitverkochte zaal met fans, van wie velen gekleed waren in toepasselijke T-shirts. De zaal kolkte regelmatig en op Framptons gezicht stond steeds een brede lach.

Je hebt van die artiesten bij wie je altijd ook nog even die andere, bekendere artiest wilt noemen met wie ze een band hadden. Denk aan Little Steven of Marianne Faithfull, maar ook aan Peter Frampton, jeugdvriend en ooit bandlid van David Bowie. Het filmpje voorafgaand aan het concert geeft een overzicht van Framptons carrière en eindigt dan ook met een opname van Bowie, die zegt: “On guitar, Peter Frampton.” Laatstgenoemde loopt met moeite het podium op en gaat zitten. Door een spierziekte zal hij tijdens het concert niet opstaan, maar dat is dan ook het enige dat we daarvan merken: af en toe swingend op zijn stoel speelt hij nog de sterren van de hemel.

De tot Amerikaan genaturaliseerde Brit zet Baby (Somethin’s Happening) in. Zijn stem is nog puik, misschien nog iets hoger dan vroeger. Na Lying gaat hij er eens echt voor zitten: Frampton is een begenadigd causeur. Bijvoorbeeld over de drumkit van John Siomos, gebruikt in 1973 voor Framptons tweede album, kwijtgeraakt en weer teruggevonden en vanavond op het podium in gebruik door Dan Wojciechowski, de man die Animal uit The Muppet Show regelmatig op een verlegen schoolmeisje doet lijken. Wie niet genoeg kan krijgen van Framptons vriendelijke verhalen doet er goed aan naar de podcast Tea With Twiggy te luisteren, van het voormalige topmodel, ook bekend van de hoes van Bowies Pinups.

Talkbox

De Philharmonie lijkt op Paradiso ‘maar dan schoner’, zegt Frampton. Lines On My Face wordt met gejuich ontvangen. En dan meteen al Show Me The Way, inclusief de talkbox die hij beroemd maakte, vooral met het album Frampton Comes Alive!, volgens Billboard het succesvolste album van 1976. Bij The Lodger hoort weer een heel verhaal, kostelijk verteld. Met It’s A Plain Shame laten Frampton en de band zien wat ze allemaal in huis hebben en bij Georgia (On My Mind) laat Frampton de gitaar praten, een instrumentale versie die je woordelijk kunt verstaan.

All I Wanna Be (Is By Your Side): zaal en band gaan helemaal los. We kunnen dan al voorspellen dat het een latertje gaat worden: veel gepraat en uitgesponnen nummers, vol solo’s. “Saai!”, roept een vrouw in de zaal, terwijl naast haar een ander in extase meedeint op de gitaarklanken. Smaken verschillen. Het verhaal over de gitaar die de bijnaam Phenix heeft gekregen (ook kwijtgeraakt en teruggekocht) krijgt ons allemaal weer bij de les.

Passend afscheid

De Soundgarden-cover Black Hole Sun is geen hoogtepunt, de reeks nummers voor de toegift ((I’ll Give You) Money, Baby, I Love Your Way en Do You Feel Like We Do) is dat wel. Aan niets is te merken dat Frampton ziek is: virtuoos zweept hij de zaal op, met opvallende bijdragen van multi-instrumentalist Rob Arthur. Of toch… Hij blijft namelijk zitten voor de toegift, die hij opdraagt aan de overleden Humble Pie-collega Steve Marriott. Er lijkt geen einde te komen aan I Don’t Need No Doctor en als dat toch gebeurt, sluit Frampton in stemming af met While My Guitar Gently Weeps. “Ga nooit weg zonder te groeten”, zong Dolf Brouwers al. Frampton gaf zichzelf en zijn fans vanavond een passend afscheid.

Peter Frampton in Philharmonie Haarlem

Gezien op zondag 13 november 2022

Foto’s door Ans van Heck