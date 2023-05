Queens Of The Stone Age brengt nieuw album uit op 16 juni (nieuws)

Er waren al lange tijd geruchten over een nieuw album van Queens Of The Stone Age, maar vandaag is de release dan eindelijk bevestigd. De eerste plaat van de band in zes jaar heet In Times New Roman… en verschijnt op 16 juni. Beluister de single Emotion Sickness hieronder!

In Times New Roman… is het eerste QOTSA-album sinds Villains (2017). In de komende editie van Lust For Life (LFL131) vertellen de mannen dat de nieuwe plaat de afsluiter is van een trilogie die begon met het veelgeprezen …Like Clockwork (2013). Bassist Michael ‘Mikey Shoes’ Shuman: “We hebben gewoon iets met het getal drie. De laatste drie albums, dus …Like Clockwork, Villains en deze, hebben ook een vergelijkbaar cover-artwork. Het voelt alsof ze met elkaar verbonden zijn.”

Geruchten over een nieuwe Queens-plaat gaan al rond sinds 2019, toen ZZ Top-frontman Billy Gibbons beweerde dat hij een gastoptreden verzorgde in een van de nummers. In oktober 2022 verklaarde Jesse Hughes (Eagles Of Death Metal) dat het album al voltooid was. En onlangs ontdekten oplettende fans dat op de officiële QOTSA-website al een titel, tracklist en hoesafbeelding te zien waren – die vervolgens snel offline werden gehaald.

Een dag na de albumrelease staat Queens Of The Stone Age op Pinkpop (zaterdag 17 juni). De stonerrockband is dit jaar een van de grote namen op het affiche, naast onder andere Red Hot Chili Peppers, Robbie Williams, P!NK en Editors.

Foto Queens Of The Stone Age in Ziggo Dome (2017): Tineke Klamer