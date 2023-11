Queens Of The Stone Age in Ziggo Dome (live-recensie)

Zanger/gitarist Josh Homme heeft een zware periode achter de rug. Tijdens het optreden van zijn band Queens Of The Stone Age in Amsterdam loopt hij dan ook over van dankbaarheid. Over dat wij, als publiek, hem een leven hebben gegund buiten het dorpje waar hij opgroeide. Zoals hij ook zijn bijzondere relatie met Amsterdam benadrukt. Het komt allemaal ook nog eens heel oprecht over. Die woorden zijn een belangrijk ingrediënt van een bijzonder concert.

Ik zag Queens Of The Stone Age ruim twintig jaar geleden voor het eerst, in de Melkweg in Amsterdam. Ook dat was een bijzondere avond, al was het maar omdat Dave Grohl tijdens die tournee als drummer meedeed. Er hing daarnaast een bijzondere vibe om de band. Wie het optreden bijwoonde, moet zich gerealiseerd hebben dat deze groep nog veel groter zou worden. Dat gebeurde ook. De band rond Josh Homme staat deze avond in een uitverkochte Ziggo Dome, en niet voor het eerst.

Queens Of The Stone Age schiet uit de startblokken met Regular John van het debuut uit 1998 en No One Knows van Songs For The Deaf uit 2002. Twee publieksfavorieten. Hebben we die maar vast gehad, lijkt de band te denken. De zaal is dankzij die dubbelklapper wel gelijk bij de les. Alles staat ook meteen. De podiumbelichting is eenvoudig en effectief. Het zaalgeluid is krachtig, zoals het hoort bij zo’n band.

Klein wonder

Het is wel een klein wonder dat Josh Homme deze avond überhaupt op dit podium in Amsterdam staat. De Amerikaanse muzikant heeft een paar heel zware jaren achter de rug. Zijn huwelijk eindigde in een publicitair breed uitgemeten vechtscheiding. Een terugval in zijn verslaving leidde tot een nieuw bezoek aan een afkickkliniek. Alsof dat nog niet genoeg beproevingen waren, werd er ook nog eens kanker bij hem geconstateerd. Voor menigeen zou het genoeg reden zijn om in bed te kruipen, de dekens over de oren te trekken en er voorlopig niet meer uit te komen. Homme kanaliseerde alle emoties echter naar het boos en duister klinkende album In Times New Roman…, dat eerder dit jaar uitkwam.

Het pleit voor de band dat die actuele plaat met liefst zes songs – Carnavoyeur, Emotion Sickness, Made To Parade, Negative Space, Paper Machete en Time & Place – centraal staat tijdens het optreden. Emotion Sickness levert zelfs een van de hoogtepunten van de show op. De voor Queens Of The Stone Age-begrippen subtiele gitaarpartijen laten horen dat het bij de Amerikaanse rockband niet alleen draait om allesverwoestende riffs. Verder worden alle eerdere albums ook keurig aangedaan, zoals met The Way You Used To Do van Villains, Better Living Through Chemistry van Rated R, het springerige Make It Wit Chu van Era Vulgaris en I Sat By The Ocean van …Like Clockwork. Alles wordt geweldig neergezet door de band waarvan gitarist Troy Van Leeuwen, naast Josh Homme, de oudgediende is. Strak, zonder dat het ooit routineus wordt.

Uitgebreid dankwoord

Tijdens het voorstellen van de band maakt Josh Homme nog even een opmerking over de ‘fucking Dutch’ klinkende achternaam van zijn collega. Zoals hij veel woorden wijdt aan ons land en Amsterdam in het bijzonder. Hij speelde hier al een keer of tien, memoreert hij. En hij woonde zelfs een klein jaar in onze hoofdstad en komt altijd weer graag terug. Uit de mond van veel andere artiesten klinken dergelijke woorden al snel klef. Homme lijkt het oprecht te menen. Wat ook geldt voor zijn uitgebreide dankwoord aan het publiek. Hij heeft het aan ons te danken dat hij kon ontsnappen aan het kleine dorpje waarin hij opgroeide. Dat besef lijkt hem te ontroeren.

De frontman en zijn band laten het niet bij woorden alleen. Na Little Sister komt de band terug voor een toegift die uit liefst vijf songs bestaat. Met daarin onder andere het aan de gevallen collega Mark Lanegan opgedragen In The Fade en het voor het eerst tijdens de wereldtournee gespeelde Battery Acid van Era Vulgaris. Die onverwoestbare songs, de oprechte woorden, het pure contact met het enthousiaste publiek en de optimale omstandigheden zorgen voor een heel bijzonder optreden. De relatie tussen Queens Of The Stone Age en ons land is opnieuw wat hechter geworden.

Queens Of The Stone Age in Ziggo Dome, Amsterdam

Gezien op 4 november 2023

Foto’s door Robin Looy