De tien mooiste teksten van Rush-drummer Neil Peart

Natuurlijk is Neil Peart (1952-2020) bekend vanwege zijn fabuleuze drumwerk bij Rush, maar hij verzorgde vanaf het album Fly By Night (1975) ook bijna alle teksten. Ze zijn vaak autobiografisch, emotioneel en ook maatschappijkritisch. Op wat de 69ste verjaardag van de Canadese muzikant zou zijn geweest, werpen we een blik op zijn mooiste teksten.

10. Mystic Rhythms

Het laatste nummer van het album Power Windows (1985) gaat over de mysteries van de wereld waarin wij leven. Peart heeft altijd geworsteld met het begrip God, maar in Mystic Rhythms refereert hij aan een ander soort macht: ‘We sometimes catch a window, a glimpse of what’s beyond/Was it just imagination stringing us along?”

9. Natural Science

Natural Science is te vinden op het album Permanent Waves (1980). Een episch nummer van negen minuten, waarin Peart milieukwesties aanhaalt. De mens en de wetenschap zijn de belangrijkste factoren met betrekking tot de vernietiging van het milieu: ‘Time after time, we lose sight of the way/Our causes can’t see their effects/Science, like nature, must also be tamed, with a view towards its preservation’.

8. Freewill

Het tweede nummer van Permanent Waves is een van de bekendste Rush-nummers en de songtitel en teksten komen in aanmerking voor meerdere interpretaties. Freewill waarschuwt voor het blindelings volgen van bepaalde ideologieën en tradities, en aan de andere kant noemt Peart de importantie van het ontdekken van je eigen bestemming/lot. ‘You can choose from phantom fears and kindness that can kill, I will choose a path that’s clear, I will choose free will’.

7. Bravado

Bravado staat op het album Roll The Bones (1991) en dit schitterende nummer gaat over mensen in onze maatschappij die een verschil maken: de echte helden die mensen helpen. Peart heeft het ook over onze interne gevechten en opofferingen. ‘And if the music stops, there’s only the sound of the rain/All the hope and glory, all the sacrifice in vain/And if love remains though everything is lost. We will pay the price, but we will not count the cost’.

6. Anthem

Anthem is de openingstrack van het tweede Rush-album Fly By Night (1975), waarop Peart voor het eerst de drums voor zijn rekening neemt en de teksten schrijft. Anthem is geïnspireerd op het controversiële filosofische objectivisme van Ayn Rand en dit nummer gaat dan ook over het belang van autonomie en zelfbeschikking: ‘Live for yourself… there’s no one else more worth living for/Begging hands and bleeding hearts will only cry out for more’.

5. The Trees

The Trees is het derde nummer van Hemispheres (1978) en wederom is de tekst van Peart controversieel, want gaat het nummer echt over bomen (eiken en esdoorns) of gaat het over mensen? De esdoorns zijn ongelukkig omdat de eiken al hun licht inpikken en ze richten een vakbond op voor gelijke rechten. Die komen er dan ook: ‘The trees are all kept equal by hatchett, axe and saw’. Is dit misschien een oproep van Peart voor gelijke rechten en inkomens voor iedereen?

4. The Garden

The Garden is te vinden op Clockwork Angels (2012), het laatste studioalbum van Rush. Voor de tekst van The Garden put Peart inspiratie uit Candide (1759) van de Franse filosoof Voltaire en hij benadrukt hier dat de belangrijkste aspecten van het leven liefde en respect zijn. ‘The measure of life is a measure of love and respect, so hard to earn, so easily burned/In the fullness of time a garden to nurture and protect’.

3. Subdivisions

Subdivisions is de openingssong van het album Signals (1982) en het nummer beschrijft de voortdurende sociale druk om jezelf te conformeren en de verstikkende steriliteit van de voorsteden – deze worden door Peart beschreven als eenzame plekken voor de ‘misfit’ en de dromer. Peart beschrijft het proces van jeugdige vervreemding met de veelzeggende zin: ‘Be cool or be cast out’.

2. The Pass

The Pass is te vinden op het album Presto, dat werd uitgebracht in 1989. Deze emotionele song handelt over de toename van zelfmoord bij jongeren eind jaren tachtig. In de tekst maakt Peart duidelijk dat zelfmoord geen heroïsch einde is van een tragisch leven. De echte tragedie zijn de pijn en het schuldgevoel die achterblijven bij de familie. ‘No hero in your tragedy, no daring in your escape/No salutes for your surrender, nothing noble in your fate/Christ, what have you done?’

1. Limelight

Limelight staat op het veelgeprezen Rush-album Moving Pictures (1981). Dit nummer gaat over de rocksterrenstatus van de bandleden. Peart zegt dat hij een artiest is, maar aan de andere kant is hij ook een toeschouwer buiten de ‘gouden artiestenkooi’: ‘Living on a lighted stage, approaches the unreal for those who think and feel in touch with some reality beyond the gilded cage’. Peart weet duidelijk niet zo goed hoe hij met zijn status als rockster moet omgaan: ‘Cast in this unlikely role, ill-equipped to act, with insuffienct tact one must put up barriers to keep oneself intact’. Deze tekst is ongetwijfeld herkenbaar voor andere artiesten.

