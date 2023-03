Gitaarfestival BRIDGE organiseert speciaal evenement met Steve Vai (nieuws)

Gitaarlegende Steve Vai treedt samen met het Metropole Orkest op tijdens het nieuwe gitaarfestival BRIDGE, dat van 10 tot en met 14 mei plaatsvindt in Eindhoven. Zijn show op 13 mei is inmiddels uitverkocht, maar de volgende dag komt Vai terug voor een exclusieve namiddag in Effenaar, met onder andere een Q&A en een ‘blindfold session’. Tickets voor dit evenement zijn gratis.

Tijdens BRIDGE staat Eindhoven in het teken van ‘5 days of everything guitar’, waarbij allerlei genres aan bod komen. Zo spelen onder anderen Jett Rebel, Jan Akkerman, Eric Steckel, Laurence Jones, Leif de Leeuw Band, Corrosion Of Conformity, The Flower Kings, Iguana Death Cult en Severant op verschillende locaties in de stad. Ook zijn er speciale optredens van Steve Vai & Metropole Orkest en Robin Scherpen. Het complete programma vind je hier.

Vandaag is hier dus nog een evenement aan toegevoegd: een speciale middag met Steve Vai in de Grote Zaal van Effenaar. Er is onder meer een Q&A, met deelname van het publiek, en een ‘blindfold session’ waarbij de Amerikaanse gitarist reageert op nummers die zijn goede vriend Co de Kloet hem laat horen. Toegang is gratis, maar je moet wel een ticket hebben (hier verkrijgbaar).

Steve Vai begon zijn carrière in de vroege jaren tachtig als ‘stuntgitarist’ in de band van Frank Zappa. Later speelde hij ook bij Alcatrazz, Whitesnake, de soloband van David Lee Roth en als onderdeel van het project G3 (met o.a. Joe Satriani). In 1990 beleefde Vai zijn solodoorbraak met het volledig instrumentale album Passion & Warfare. Vorig jaar verscheen zijn goed ontvangen nieuwste plaat Inviolate.

Foto Steve Vai op Bospop 2022: Tiffany Peters