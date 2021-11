Nieuwe namen voor Bospop 2022: o.a. Rag’n’Bone Man, Steve Vai en Level 42

Onder anderen Rag‘n’Bone Man, Steve Vai, Natasha Bedingfield en Level 42 zijn vandaag toegevoegd aan de line-up van Bospop 2022. Deze jubileumeditie vindt plaats op 8, 9 en 10 juli in het Limburgse Weert, waar verder ook onder anderen Lionel Richie, Sting en Beth Hart optreden.

De organisatie maakte bekend dat het programma verder is aangevuld met Jett Rebel, The Record Company, Son Mieux, Larkin Poe en Inge van Calkar. Dit jaar zou het veertigjarig jubileum van Bospop gevierd worden, maar het festival moest helaas uitgesteld worden in verband met de coronamaatregelen. Om de Bospop-sfeer toch een beetje vast te houden, blikte Lust For Life samen met directeur Peter Verkennis terug op de geschiedenis van het evenement. Lees het interview hier.

Het is voor het eerst dat Rag’n’Bone Man optreedt tijdens Bospop. De Britse zanger scoorde dikke hits met onder meer de single Human en bracht dit jaar zijn tweede album Life By Misadventure uit, dat in Groot-Brittannië de eerste plek in de albumcharts bereikte. Zangeres Natasha Bedingfield heeft eveneens meerdere megahits op haar naam staan, waaronder These Words en Unwritten. Bospop verwelkomt ook enkele oude bekenden: gitaarvirtuoos Steve Vai (ex-Whitesnake, David Lee Roth, Frank Zappa) speelde er in 2016 al en de Britse band Level 42 zorgde met zijn vele hits in 2019 nog voor een feest van herkenning.

Het programma van Bospop 2022 (tot nu toe) ziet er als volgt uit:

Vrijdag 8 juli

Lionel Richie, Rag’n’Bone Man, Melissa Etheridge, White Lies, Level 42, Jett Rebel, The Struts, Inge van Calkar, Gary Moore Tribute Band

Zaterdag 9 juli

Sting, Sinead O’connor, Passenger, Steve Vai, Heather Nova, Natasha Bedingfield, De Dijk, Dizzy Mizz Lizzy, The Record Company, Tim Montana, Gin Lady

Zondag 10 juli

Kensington, Beth Hart, Juanes, Seasick Steve, Yola, Bløf, The Allman Betts Band, Walter Trout, Son Mieux, Larkin Poe, Sloper, Robert Jon & The Wreck, Goodbye June

De kaartverkoop voor Bospop 2022, dat wederom plaatsvindt op Evenemententerrein A2 Weert Noord, is inmiddels gestart.

Foto Rag’n’Bone Man op Pinkpop 2017: Mitchell Giebels