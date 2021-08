The Rolling Stones-drummer Charlie Watts (80) overleden

Charlie Watts is op tachtigjarige leeftijd overleden, zo is zojuist bekendgemaakt. De drummer van The Rolling Stones kon onlangs al niet met de band op tour wegens gezondheidsproblemen. Watts maakte sinds 1963 deel uit van de legendarische rockgroep.

Waaraan de muzikant precies is overleden, is op dit moment nog niet bekend. Samen met Mick Jagger en Keith Richards was Watts het enige Stones-lid dat op alle albums van de band meespeelde: van het debuut uit 1964 tot de bluesplaat Blue & Lonesome (2016). Begin deze maand moest hij al vervangen worden door drummer Steve Jordan. De andere leden van The Rolling Stones meldden in een verklaring dat Watts moest bijkomen van een succesvolle medische ingreep. “Niemand zag dit aankomen”, aldus een woordvoerder van de band destijds.

Watts stond op plek twaalf in Rolling Stone’s top 100 van drummers, gepubliceerd in 2016. Hij wordt gezien als een van de meest invloedrijke slagwerkers uit de rockgeschiedenis. Verschillende collegamuzikanten reageerden droevig op zijn overlijden. Zo schrijft Ringo Starr op Twitter: “God bless Charlie Watts, we gaan je missen man.”

‘De ultieme drummer’

Elton John schrijft op social media: “Het is een erg treurige dag. Charlie was de ultieme drummer.” Ook Creedence Clearwater Revival-frontman John Fogerty bewonderde de Stones-drummer, zo schrijft hij: “Ik zag The Rolling Stones voor het eerst in 1966 in de Bay Area en sindsdien ben ik altijd fan gebleven. Charlie Watts was een van de grootste drummers en zal enorm gemist worden.”

Bekijk ook onze lijst met negen nummers waarin Charlie Watts schitterde.

Foto: Universal Music