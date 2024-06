Lust For Life-lezers roepen Thunderstruck uit tot beste AC/DC-song (nieuws)

Thunderstruck is volgens de lezers van Lust For Life Magazine de beste AC/DC-song aller tijden. De Australische hardrockband speelt morgenavond in de Johan Cruijff ArenA en in de aanloop naar die eerste Nederlandse show in negen jaar konden fans lijstjes met hun favoriete nummers van de groep insturen. Uit die inzendingen werd de ultieme AC/DC Top 25 samengesteld. De complete lijst vind je in Lust For Life 141.

Het van The Razors Edge (1990) afkomstige Thunderstruck voert de lijst aan, op de hielen gezeten door Highway To Hell (1979) en Whole Lotta Rosie (1977). Verder ontbreken klassiekers als You Shook Me All Night Long, Back In Black en Hells Bells uiteraard ook niet in de AC/DC Top 25. In de nieuwe editie van Lust For Life, die nu verkrijgbaar is in de winkel en in onze webshop, vertellen we de verhalen achter deze en andere fanfavorieten.

AC/DC geeft donderdagavond voor het eerst sinds 2015 een concert in Nederland, ditmaal in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Op 8 augustus staan de hardrockveteranen in het Belgische Dessel. Sinds de vorige tour veranderde er wel wat binnen de band. Drummer Phil Rudd maakte plaats voor Matt Laug en de inmiddels gepensioneerde bassist Cliff Williams werd vervangen door Chris Chaney van Jane’s Addiction. Verder bestaat de bezetting anno 2024 uit zanger Brian Johnson, gitarist Stevie Young en uiteraard leadgitarist Angus Young.

Hoeveel songs uit de AC/DC Top 25 voorbijkomen tijdens de show in Amsterdam, is nog maar de vraag. In ieder geval is er een dikke kans dat de nummer 1 uit de lijst gewoon weer op de setlist staat, precies zoals tijdens het optreden in GelreDome in mei 2015!

Foto AC/DC in GelreDome 2015: Mitchell Giebels