ZZ Top-bassist Dusty Hill (72) overleden

ZZ Top-bassist Dusty Hill is op 72-jarige leeftijd overleden. De Texaanse muzikant maakte ruim vijftig jaar deel uit van het bluesrocktrio en zong onder meer de klassieker Tush bij de band. De twee overgebleven leden maakten het droevige nieuws bekend in een verklaring op social media.

Hill volgde in 1970 Billy Ethridge op als bassist van ZZ Top en speelde op alle albums die ‘that little ol’ band from Texas’ in de volgende 51 jaar maakte. Hoewel de meeste klassiekers van het trio gezongen werden door frontman Billy Gibbons, nam ook Hill zangpartijen voor zijn rekening in nummers als Tush, Francine en Beer Drinkers And Hell Raisers. Naast basgitaar speelde hij ook toetsen in verschillende ZZ Top-songs.

Tijdens een recente show moest de muzikant tijdelijk vervangen worden vanwege een beenoperatie. Elwood Francis, de gitaartechnicus van ZZ Top, nam zijn plek in tijdens het mogelijk eerste optreden ooit dat Gibbons en drummer Frank Beard zonder Hill moesten geven.

‘Vergroeid met een fuzz-box’

In een interview met Lust For Life uitte Gibbons vorig jaar zijn bewondering voor het basspel van zijn collega: “Tot op de dag van vandaag weet ik nog steeds niet hoe Dusty dat smerige geluid uit zijn basgitaar krijgt. Er moet haast wel een fuzz-box met zijn rechterhand vergroeid zijn, ook al kun je die niet zien! En geloof me, ik heb goed gekeken.”

Gibbons en Beard schrijven in een verklaring op social media: “We zijn verdrietig om het nieuws dat onze ‘compadre’ Dusty Hill thuis in Houston, Texas in zijn slaap is overleden. Samen met legioenen ZZ Top-fans overal ter wereld zullen we je standvastige aanwezigheid, je goede persoonlijkheid en langdurige inzet missen. We blijven voor altijd verbonden met die ‘Blues Shuffle in C’. Je zult enorm gemist worden, amigo.”

Foto ZZ Top op Bospop 2013: Marianne van Meel