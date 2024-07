ZZ Top in AFAS Live (live-recensie)

Het is ongetwijfeld het meest gehoorde muziekweetje op de wereldwijde radio: de mannen van ZZ Top hebben allemaal een baard, behalve de drummer die Frank Beard heet. Maar dat weet u al lang natuurlijk. Desondanks meldt frontman Billy Gibbons het zelf ook nog even in AFAS Live, tijdens een show die ook op andere fronten cliché maar oerdegelijk is.

De avond begint zonder baarden, maar met drumstellen: de openingsact is namelijk Sloper. Ook van de band rond Mario Goossens (Triggerfinger) en Cesar Zuiderwijk (Golden Earring) weten we wat we kunnen verwachten: uiterst energieke rock met een hoge dosis speelplezier. Even dreigt het mis te gaan wanneer een cover van I’m Alive (in Nederland vooral bekend door Don Fardon) maar moeizaam boven het braderieniveau uitkomt, maar de tweede helft van het nummer wordt gelukkig gered door een aantal imposante uithalen van de gloednieuwe Sloper-zanger Jan Bas. Wat een strot!

Wilde haardos

Het eerste dat opvalt wanneer vervolgens ZZ Top het podium betreedt, is de bassist. Niet alleen vanwege zijn immens ogende instrument (zestien snaren!) maar ook omdat het niet Dusty Hill is; die is immers in 2021 overleden. Het is dan ook wat pijnlijk dat hij nog wel op de schermen van AFAS Live te zien is op een foto bij een ‘Welkom bij ZZ Top’-boodschap. Hoe dan ook: Hill is, nog op eigen wens, vervangen door zijn technicus Elwood Francis, die in de tussentijd uiteraard ook een imposante baard heeft laten staan. Toch is hij (gelukkig!) geen flauwe, blinde kopie van zijn illustere voorganger, dankzij een wilde haardos (op zijn kruin) en een wat soepeler manier van zowel bewegen als spelen. Qua vocalen neemt hij overigens alleen de achtergrondpartijen op zich; voormalige duetten tussen Hill en Billy Gibbons, zoals Got Me Under Pressure, worden nu volledig door die laatste opgepakt.

Wat opvalt is dat Gibbons en Francis een goede klik hebben. Regelmatig zoeken ze het contact met elkaar en ze lijken het oprecht naar hun zin te hebben. Gibbons’ gitaarsolo’s klinken levendig en hij zoekt door middel van praatjes regelmatig contact met het publiek, wat bij ZZ Top zeker geen vanzelfsprekendheid is. Alleen Frank Beard drumt wat plichtmatig zijn tijd uit, maar dat is niets nieuws.

Te kort

Wat we te zien en te horen krijgen, ligt verder in de lijn der verwachting: een uiterst simpel podiumontwerp en een weinig verrassende maar zeer doeltreffende setlist waarin zowel de old school blueskant als het commerciële geweld van ZZ Top voldoende aandacht krijgen. Al met al een tot in de puntjes uitgedachte en verzorgde show, zoals we van de mannen gewend zijn. Is er dan echt niks negatiefs te melden? Jawel: het geluid is dusdanig hard dat het op momenten compleet overstuurd raakt. En net wanneer dat goed en wel lijkt opgelost, gaat de schuif bij Sharp Dressed Man nóg verder open en begint het hele euvel opnieuw.

Het grootste probleem blijkt echter de speelduur van ZZ Top: al na een uurtje is de reguliere set voorbij. Een fraaie toegift met Brown Sugar, Tube Snake Boogie en La Grange weet de totale tijd nog net op te krikken naar een kleine 75 minuten, maar dat blijft ongeacht de kwaliteit en legendenstatus echt te weinig voor een concert waar je 85 euro voor moest neertellen.

ZZ Top in AFAS Live, Amsterdam

Gezien op maandag 8 juli 2024

Foto’s door Ans van Heck

