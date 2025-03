Win bioscoopkaarten voor Pink Floyd Live At Pompeii MCMLXXII (actie)

De gemiddelde Pink Floyd-fan kan ‘m natuurlijk al wel dromen: de legendarische concertfilm Live At Pompeii uit 1972. De registratie van het optreden in de ruïnes van het oude Romeinse amfitheater in Pompeï is volgende maand echter te herbeleven in een digitaal geremasterde versie! Wij mogen tickets verloten voor de vertoning in de Melkweg, Amsterdam.

Pink Floyd Live At Pompeii MCMLXXII bevat een nieuwe audiomix van Steven Wilson, waardoor Floyd-klassiekers als Echoes, One Of These Days en Set The Controls For The Heart Of The Sun beter klinken dan ooit tevoren. De door Adrian Maben geregisseerde film toont niet alleen beelden van het optreden in Pompeï, ook geeft ‘ie een kijkje achter de schermen bij het maken van het meesterwerk The Dark Side Of The Moon in de Abbey Road-studio. Naast de heruitgave in de bioscoop verschijnt Pink Floyd Live At Pompeii op 2 mei ook voor het eerst op vinyl.

Wij mogen kaarten verloten voor de vertoning van Live At Pompeii MCMLXXII in de Melkweg, Amsterdam op 24 april! Kans maken? Stuur een mailtje naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Pink Floyd en laat ons weten welke van de twee voorstellingen (om 19.00 of om 20.45) je wilt bijwonen.