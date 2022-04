Pink Floyd steunt Oekraïne met nieuw nummer Hey Hey Rise Up

Voor het eerst sinds het album The Endless River (2014) heeft Pink Floyd weer muziek uitgebracht. Met het vandaag verschenen nummer Hey Hey Rise Up, waarin ook Andriy Khlyvnyuk van de band Boombox te horen is, betuigt de legendarische band steun aan de bevolking van Oekraïne.

Voor de nieuwe single werden Pink Floyd-leden David Gilmour en Nick Mason bijgestaan door bassist Guy Pratt, toetsenist Nitin Sawhney en dus ook de stem van Khlyvnyuk. Nadat de oorlog in zijn thuisland uitbrak, annuleerde laatstgenoemde zijn Amerikaanse tour en ging hij terug naar Oekraïne. Hij plaatste een video op Instagram waarin hij het Oekraïense protestlied The Red Viburnum In The Meadow zong. Die opname gebruikte Pink Floyd voor het nieuwe nummer.

Samenwerking op afstand

Zanger/gitarist Gilmour heeft zelf een Oekraïense schoondochter en kleinkinderen, en zegt in een persbericht: “Zoals veel andere mensen voelden wij de woede en frustratie over deze verachtelijke aanval op een onafhankelijk, vreedzaam en democratisch land door een van de grootste wereldmachten.” Hoewel de samenwerking met Khlyvnyuk, die in het ziekenhuis herstelde van verwondingen die hij tijdens de oorlog opliep, op afstand moest gebeuren, vertelt Gilmour dat hij de Boombox-zanger wel telefonisch heeft gesproken en hem een deel van het lied op die manier kon laten horen.

De Engelse vertaling van de songtekst is als volgt: ‘In the meadow a red viburnum has bent down low/Our glorious Ukraine has been troubled so/And we’ll take that red viburnum and we will raise it up/And we, our glorious Ukraine shall, hey – hey, rise up – and rejoice!/And we’ll take that red viburnum and we will raise it up/And we, our glorious Ukraine shall, hey – hey, rise up and rejoice!’

Bekijk de videoclip van Hey Hey Rise Up hieronder.

Foto: Warner Music

