Roger Waters neemt The Dark Side Of The Moon opnieuw op (nieuws)

Roger Waters verraste zijn fans door aan te kondigen dat hij Pink Floyds The Dark Side Of The Moon opnieuw opneemt. De mede-oprichter van de Britse band vertelde in een interview met The Telegraph dat te weinig mensen beseffen waar de plaat over gaat. In datzelfde interview zei Waters dat hij hoofdverantwoordelijk is voor het fameuze album.

De zanger/bassist vertelde aan The Telegraph dat hij de nieuwe versie van The Dark Side Of The Moon zonder zijn ex-collega’s Nick Mason en David Gilmour opneemt. Hij zou er al een aantal maanden, zonder hun medeweten, aan werken. Producer Gus Seyffert en zijn vriendin, met wie Waters al vaker samenwerkte, spelen wel mee op het album. Wanneer we het resultaat kunnen verwachten is niet bekend.

Het is overigens niet de eerste keer deze week dat Roger Waters met merkwaardige uitspraken in het nieuws komt. Afgelopen woensdag 8 februari hield Waters, op verzoek van Rusland, een toespraak bij de VN-veiligheidsraad. Hij zou de Russische invasie afkeuren, maar voegde eraan toe dat de situatie uit de tent gelokt zou zijn. Naar aanleiding van die toespraak schreef Polly Samson, de vrouw van David Gilmour, op Twitter dat Waters volgens haar een antisemiet is en Poetin steunt. Gilmour reageerde vervolgens op haar tweet met de opmerking dat er onderbouwend bewijs zou zijn voor de beweringen die ze deed over Waters. In een interview met de Duitse krant Berliner Zeitung bevestigde Waters dat hij Poetin in zijn toespraak een ‘gangster’ noemde. Ook zegt hij ‘het Nazisme in Oekraïne te willen bestrijden’.

Roger Waters treedt dit jaar twee keer op in Nederland. Op 4 en 7 april geeft de muzikant concerten in Ziggo Dome, Amsterdam.

Foto Roger Waters in Ziggo Dome, 18 juni 2018: Mitchell Giebels