Have You Got It Yet? The Story Of Syd Barrett And Pink Floyd (filmrecensie)

Documentaires over Syd Barrett zijn er in principe al genoeg: The Pink Floyd And Syd Barrett Story (2001), een hoop ongeautoriseerde films, en zelfs de making of-docu over Wish You Were Here, omdat zijn geest zo nadrukkelijk op dat album rondwaart. De vraag is dan ook: kan daar nog iets aan toegevoegd worden? En hoewel Have You Got It Yet? weinig relevante écht nieuwe informatie biedt, is het antwoord toch een volmondig ‘ja’.

Dit is namelijk de eerste film die zich nadrukkelijk op Syd Barrett als persoon richt: zijn muzikale genialiteit is daar weliswaar een onderdeel van, maar zeker niet de enige centrale factor. Een grote verscheidenheid aan jeugdvrienden vertelt via leuke anekdotes en vooral met heel veel liefde hoe het nou echt was om Barrett destijds in je leven te hebben. Natuurlijk mogen daarbij ook Roger Waters, David Gilmour en Nick Mason niet ontbreken.

Het lijkt er overigens op dat er behoorlijk lang aan de film gewerkt is, want ook de in 2013 overleden jeugdvriend en Pink Floyd-ontwerper Storm Thorgerson wordt geïnterviewd en zelfs als co-regisseur genoemd. Maar dat is waarschijnlijk vooral een extra indicatie van hoeveel liefde er in Have You Got It Yet? zit.

Foto: Aubrey Powell/Hipgnosis

Have You Got It Yet? The Story Of Syd Barrett And Pink Floyd is op 13, 16, 17 en 24 september te zien in Melkweg Cinema, Amsterdam

