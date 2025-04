Win kaarten voor Santana in Sportpaleis Antwerpen (actie)

Voor het eerst in zeven jaar komt Santana naar België. Op donderdag 26 juni spelen Carlos Santana en de zijnen hun grootste klassiekers in het Antwerpse Sportpaleis, als onderdeel van de Oneness Tour. Lust For Life mag kaarten verloten voor dit weerzien met een ware gitaarlegende!

Onlangs verscheen de nieuwste Santana-plaat Sentient, het 27ste studioalbum alweer. De band brak in 1969 door met een verbluffend optreden op Woodstock en de debuut-lp die in datzelfde jaar uitkwam. Het was het begin van een hele reeks uiterst succesvolle albums met onvergetelijke hits als Black Magic Woman, Oye Cómo Va, Europa (Earth’s Cry Heaven’s Smile) en She’s Not There. In de jaren tachtig leek Carlos Santana zijn meest succesvolle periode wel achter zich te hebben, maar zijn bestverkopende plaat bleek juist nog in het verschiet te liggen: Supernatural (1999) maakte hem in één klap weer hartstikke relevant dankzij hits als Smooth en Maria Maria. Die millionseller droeg eraan bij dat Santana een van de meest succesvolle bands aller tijden is.

Direct herkenbare gitaarsound

Weinig gitaartonen zijn zo herkenbaar als die van Carlos Santana en mede daarom werd hij door Rolling Stone op nummer 11 gezet in een lijst met de beste gitaristen. In Lust For Life 097 vertelde de man zelf: “Mijn toon wordt bepaald door hoe ik me voel. Wat er in me zit, komt er vanzelf ook weer uit. Ik ben geen acteur die kan doen alsof − ook al ben ik vaak gevraagd om in films te spelen. Als gitarist kan ik me natuurlijk in mijn spel ook tot op zekere hoogte een persona aanmeten. Net als Bruce Lee kan ik klinken als water, stoom, een meer, ijs, een oceaan of een badkuip. Alles, kortom, wat niet als een inbreuk op de harmonie kan worden beschouwd.”

Op 26 juni speelt Santana dus voor het eerst sinds 2018 weer in België. In een persbericht over de Oneness Tour vertelt Carlos: “Als je naar een Santana-concert gaat, vindt het wonderbaarlijke plaats. Duisternis wordt getransformeerd in vreugde. Als wij het podium op komen, weten we dat we je in je hart zullen raken en ervoor zorgen dat je danst, zingt, huilt, lacht en je bagage even achter je laat.”

