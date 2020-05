Concertregistratie Stamping Ground eind juni te zien via Pathé Thuis

Speciaal naar aanleiding van het vijftigjarig jubileum van het Holland Pop Festival in het Kralingse Bos zendt M&N Film Distribution op 26, 27 en 28 juni de concertregistratie Stamping Ground uit via Pathé Thuis.

Het Holland Pop Festival in het Kralingse Bos bij Rotterdam kende een indrukwekkende line-up met artiesten als Pink Floyd, Santana, The Byrds, Jefferson Airplane, Canned Heat en vele andere bekende bands. Ruim honderdduizend muziekliefhebbers konden een weekend lang genieten van tientallen optredens.

De van films als Spoorloos bekende regisseur George Sluizer maakte een documentaire over het Holland Pop Festival. Naast vele liveoptredens geeft Stamping Ground ook een beeld van het begin van de jaren zeventig. In samenwerking met het EYE Filmmuseum zijn de beelden en de audio van de film gerestaureerd.

“We zijn heel blij dat we hebben kunnen meewerken aan de restauratie van deze bijzondere film”, zegt Sandra den Hamer, directeur van het EYE Filmmuseum. “In deze mooie frisse versie is Stamping Ground een aanwinst voor onze collectie, die je kan zien als het visueel geheugen van Nederland. Deze film is een mooie herinnering aan een historisch moment, waarvan je nu kan zeggen dat je, om een Nederlandstalige band te parafraseren, ‘pas weet wat je mist als het er niet is’.”

