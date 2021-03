10 bijzondere akoestische Golden Earring-songs

Golden Earring-gitarist George Kooymans is vandaag 73 jaar geworden. Ruim een maand geleden maakte hij bekend dat hij lijdt aan de spierziekte ALS. Als gevolg daarvan besluiten de andere bandleden dat Golden Earring per direct stopt. Na bijna zestig jaar Nederlandse rockgeschiedenis komt dit besluit toch als een klap. Er zijn vele mooie Earring-lijstjes te maken, maar wellicht laat het Naked-drieluik, met akoestische versies van Golden Earring-songs, goed horen welk een begenadigd gitarist, zanger en songschrijver Kooymans is.

10. I Can’t Sleep Without You

The Naked Truth, het eerste akoestische album van Golden Earring, kwam er met wat hulp van Veronica, dat de uitzendrechten voor de livespecial kreeg. Aanvankelijk was de populariteit nog niet zo groot, maar uiteindelijk werd The Naked Truth een van de bestverkochte albums van 1993. I Can’t Sleep Without You is een succesvolle single van het album.

9. Buddy Joe

Buddy Joe, een succesvolle single van het album Together uit 1972, leent zich prima voor de akoestische gitaar. Het nummer, door Kooymans geschreven en gezongen, werd in de originele versie nog van achtergrondzang voorzien door niemand minder dan Patricia Paay.

8. Mad Love’s Comin’

Een heerlijk gitaarrifje waarmee de spanning naar de ‘waanzinnige liefde’ waar Barry Hay over zingt perfect wordt opgevoerd. Kooymans is meester in het schrijven van nummers als Mad Love’s Comin’. Hay vertelde aan de Veronica-gids dat hij de akoestische versie beter vond dan het origineel uit 1976.

7. Quiet Eyes

Het prachtige gedragen Quiet Eyes stamt uit 1986. Ondanks dat er toen stevig werd ingezet met een videoclip met Dolf Brouwers als Sjef van Oekel, werd het nummer toen geen grote hit. Akoestisch is goed te horen dat Kooymans een knappe songschrijver is, die altijd goed gebruik weet te maken van zijn tweede (kop)stem in zijn nummers.

6. Johnny Make Believe

Het nummer Johnny Make Believe groeit in de akoestische versie uit tot een echte livekraker. Het nummer stond op het album Face It uit 1994 en werd in 1997 opnieuw opgenomen voor Naked II. Face It is hoorbaar sterk geïnspireerd door het akoestische uitstapje dat de band met The Naked Truth een jaar eerder deed. Wie in de laatste jaren nog naar een Earring-concert is geweest, zal het nummer zeker herkennen!

5. Just Like Vince Taylor

Op Naked III: Live At The Panama, put Golden Earring meer dan ervoor uit de rijke historie van albumnummers of singles die minder bekend zijn geworden. Just Like Vince Taylor, van het ultieme Earring-album Moontan, werd in 1977 in een liveversie als single uitgebracht, die het slechts tot de 30ste plaats in de top 40 bracht.

4. Lost And Found

Van het succesvolle Cut uit 1982, waar ook Twilight Zone op staat, komt het albumnummer Lost And Found. Weer zo’n song die akoestisch eigenlijk beter klinkt dan het wat elektronisch klinkende origineel, met Rinus Gerritsen op de piano en de mooi ingetogen drums van Cesar Zuiderwijk.

3. Hold Me Now

Op Naked III staat het prachtige Hold Me Now. Niet vaak zal een tekst meer toepasselijk zijn voor het drama en de onzekerheid die Kooymans nu doormaakt.

2. Bombay

Bombay uit 1976 is een minder voor de hand liggend nummer voor een akoestische versie. Aparte drumritmes en Aziatisch klinkende gitaarloopjes lijken zich niet te lenen voor de akoestische gitaar. Niets is minder waar: Bombay is een van de sterkste nummers op Naked II.

1. Vanilla Queen

Het bombast van Vanilla Queen komt ook akoestisch geweldig uit de verf. Niet in de laatste plaats vanwege het briljante gitaarspel van Kooymans.

Tekst: Edwin Moor

Foto Golden Earring live in 2012: Willem Schalekamp