Kooymans & Carillo – Mirage (recensie)

George Kooymans en Frank Carillo kennen elkaar al zo’n dertig jaar. De Amerikaanse muzikant leverde bijdragen aan de Golden Earring-albums Millbrook U.S.A. en Tits ‘N Ass, speelde regelmatig mee tijdens de concerten en maakte in 2010 al een eerste duoplaat met Kooymans: On Location. De afgelopen drie jaar werkte het tweetal aan een opvolger daarvan, die – ondanks de ziekte die een tragisch einde aan de loopbaan van Kooymans maakte – uitkomt met als titel Mirage. De plaat ligt in het verlengde van de voorganger en biedt een mix van (deels) akoestische ballads en rootsachtige blues- en rocksongs. De rauwe stem van Carillo vormt een mooie afwisseling met die van de nog altijd als een engel zingende Kooymans. Het gepatenteerde slide-spel van de Amerikaan is ook weer alom aanwezig. Mirage is daarmee een heerlijk ambachtelijk album, gemaakt door twee rasmuzikanten zonder commerciële druk.

Er zijn diverse gasten, zoals dochter Cassy Kooymans in de koortjes en Earring-collega Rinus Gerritsen op bas. Het eind van het album biedt bovendien een aangename verrassing. In de loop van de jaren heb ik mij regelmatig afgevraagd hoe de Kooymans-versie van Seasons geklonken zou hebben, de hit die hij ruim een halve eeuw geleden schreef voor Earth & Fire. Het laatste nummer van Mirage is zijn uitvoering van die Nederpopklassieker. En – zonder de hitversie tekort te doen – het is een bloedmooie versie. Mirage is een hartverwarmende toegift van een unieke loopbaan.

