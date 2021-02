Golden Earring-gitarist George Kooymans ernstig ziek

Golden Earring-gitarist George Kooymans is ernstig ziek en moet daarom stoppen met optreden. Dat verdrietige nieuws vertelde manager Rob Gerritsen vandaag aan De Telegraaf. Over de toekomst van de band is volgens hem nog geen definitief besluit genomen.

Gerritsen wilde niet zeggen wat er precies aan de hand is met de 72-jarige Kooymans, maar beweerde wel dat ‘het ernstig is en George niet meer verder kan’, zo meldt De Telegraaf. Woensdagavond kwamen de leden van Golden Earring samen, maar over het al dan niet voortbestaan van de band kon de manager nog geen uitspraken doen: “George is te ziek om nog te spelen en dat zou kunnen betekenen dat de band ophoudt te bestaan. Maar daarover is nog geen definitief besluit genomen.”

Kooymans richtte de band in 1961 op, samen met o.a. bassist Rinus Gerritsen. Onder de naam The Golden Earrings en later Golden Earring scoorden zij vanaf de jaren zestig verschillende grote hits. De gitarist zong ook een aantal nummers bij de band, waaronder de succesvolle single Another 45 Miles uit 1969. In 2016 vormde hij Vreemde Kostgangers met Boudewijn de Groot en Henny Vrienten.

In Lust For Life 100 vertelde Golden Earring-drummer Cesar Zuiderwijk vorig jaar nog over de toekomst van zijn band: “Er wordt doorgegaan tot het gaatje, maar waar het gaatje precies zit weet ik nog niet.”

update 15:50 uur: inmiddels heeft Kooymans bekendgemaakt dat hij aan de spierziekte ALS lijdt. Dat vertelde hij aan Algemeen Dagblad. Zanger Barry Hay en drummer Zuiderwijk voegden eraan toe dat Golden Earring niet door kan gaan zonder Kooymans.

Foto George Kooymans met Golden Earring in Heineken Music Hall 2012: Willem Schalekamp