Golden Earring – You Know We Love You! (recensie)

Golden Earring knalde in Ahoy nog een keer als vanouds

Toen Golden Earring op 16 november 2019 in een uitverkocht Rotterdam Ahoy speelde, wees niets erop dat dit het allerlaatste optreden van de band ooit zou worden. Sterker nog, de concertagenda voor 2020 liep alweer vol. We weten wat volgde: eerst de coronacrisis die alles lamlegde en begin 2021 het dramatische nieuws dat George Kooymans vanwege ziekte gedwongen was te stoppen. Het betekende ook het einde van de band. Meer door geluk dan wijsheid bleken zowel geprojecteerde beelden als het geluid bewaard te zijn. Die vormden de basis voor dit indrukwekkende document.

De sound is geweldig, de video sfeervol. Het is echter vooral de band zelf die grote indruk maakt. Terwijl de meeste generatiegenoten – voor zover nog actief – in gehavende samenstelling naar de eindstreep strompelen, knalde de Earring nog een keer als vanouds. You Know We Love You! bevat energieke en geïnspireerde versies van songs als Don’t Stop The Show, I Do Rock ’N’ Roll, Long Blond Animal en de klassiekers Twilight Zone en Radar Love. De bezetting die op dat moment bijna vijftig jaar bij elkaar was, had muzikaal nog niets ingeleverd. Zoals ook de zang van Barry Hay en George Kooymans hoogstens een aangenaam ruw randje gekregen had.

Het einde was plotseling, de aanleiding heel verdrietig. Dit slotakkoord is deze Nederlandse legende echter waardig. En probeer eens geen brok in de keel te krijgen als je George Kooymans nog een keer vanuit zijn tenen Hold Me Now hoort zingen.

