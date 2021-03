De 15 belangrijkste bands van de gothrock

Gothic rock is altijd een lastig te definiëren genre geweest. Het ontstond vanuit de postpunk toen de grenzen van dat genre werden opgerekt door experimentele bands. In de jaren tachtig was het een nogal strak keurslijf waar veel groepen die de duistere, melancholische en theatrale elementen waar de gothic rock om bekend stond ook implementeerden niet in pasten. Maar achteraf gezien kunnen ook zij wel degelijk gezien worden als pioniers die het genre gedefinieerd en verbreed hebben. Lust For Life presenteert: de 15 meest invloedrijke en belangrijkste bands van de gothrock.

15. The Birthday Party

Nick Cave is al decennialang een begrip in de alternatieve muziekwereld, maar voordat hij met zijn Bad Seeds of Grinderman aan de gang ging, maakte hij vanaf het eind van de jaren zeventig deel uit van The Birthday Party. Deze postpunkband zocht de donkere en grauwe randjes van het genre op en vooral de single Release The Bats wordt nog steeds gezien als een van de eerste echte gothsongs.

14. This Mortal Coil

Begin jaren tachtig was het Britse 4AD een bijzonder interessant en vernieuwend label, zeker als het ging om donkere muziek. Het collectief This Mortal Coil bestond uit muzikanten van bands als Cocteau Twins, Pixies en Dead Can Dance en werd geleid door 4AD-oprichter Ivo Watts-Russell. De groep maakte in totaal drie studio-albums waarop een mix van dreampop en gothrock centraal stond.

13. The Chameleons

In het kielzog van Joy Division volgden vanzelfsprekend allerlei nieuwe Britse postpunkbands. The Chameleons was daar een van, maar waar veel genregenoten het bij een heel hoekig geluid hielden, bouwde deze band een atmosferisch en gitaar-heavy sound daaromheen. Ook experimenteerden de mannen voorzichtig met synthesizers, wat ze dichter in het goth-hoekje duwde dan andere groepen van hun generatie. Ze kregen niet het grote succes dat ze wellicht verdienden, maar kunnen wel grote namen als Oasis en Smashing Pumpkins tot hun fans rekenen.

12. Echo & The Bunnymen

Niet de hele Echo & The Bunnymen-catalogus is even duister, maar de Britse groep heeft desondanks een behoorlijke bijdrage geleverd aan de gothic rock als geheel. Denk maar eens aan het prachtige The Killing Moon, het felle The Cutter en het dramatische Nocturnal Me.

11. Xmal Deutschland

Dat Duitsland een grote gothscene had (en heeft), zal geen mens verbazen. Een van de interessantste acts uit het genre was in de jaren tachtig Xmal Deutschland. De eerste line-up van de band bestond volledig uit vrouwen – in die tijd best een unicum. De groep was precies tien jaar bij elkaar en nam in die tijd vier albums op. Vooral Fetisch (1983) en Tocsin (1984), uitgebracht door het eerdergenoemde label 4AD, zijn gothrockklassiekers geworden.

10. Clan Of Xymox / Xymox

De Nederlandse groep Clan Of Xymox bracht een nieuw geluid in de gothic muziekstroming, dat John Peel begin jaren tachtig de naam ‘darkwave’ meegaf: de muziek klonk donker en melancholisch en de band combineerde traditionele instrumenten met elektronica. De muzikanten sloten zich in eerste instantie aan bij het 4AD-label, maar kreeg pas echt veel (internationale) aandacht toen ze eind jaren tachtig overstapten naar PolyGram, hun naam (tijdelijk) inkortten tot Xymox, de sound wat radiovriendelijker maakten en hits als Obsession, Imagination, Blind Hearts en Phoenix Of My Hearts scoorden.

9. Christian Death

Only Theatre Of Pain, het debuutalbum van Christian Death, is een gothic meesterwerk dat niet alleen talloze artiesten heeft beïnvloed, maar ook het begin van een nieuw genre inleidde. Deathrock – zo werd de grillige mix van horrorpunk en gothrock met theatrale elementen en donkere thema’s genoemd. Frontman/zanger Rozz Williams groeide op in een katholiek gezin, maar keerde zich later tegen de kerk. Zijn vroege songteksten gaan veelal over de Christelijke eschatologie, vaak op de meest letterlijke en confronterende manier. Uiteraard werd hij beschuldigd van blasfemie en satanisme, maar dat maakte de cultstatus van Christian Death alleen maar groter.

8. The Cult

Ian Astbury begon zijn muzikale carrière als zanger bij Southern Death Cult, een gothrockband die toerde met o.a. Bauhaus en een flinke buzz om zich heen had gecreëerd. Helaas viel de groep uit elkaar nog voordat er een volledig album was opgenomen. Maar niet getreurd: Astbury richtte samen met o.a. Billy Duffy The Cult op. De sound van zijn nieuwe band was grootser en meer gericht op de mainstream, maar nog steeds waren de donkere goth-invloeden duidelijk aanwezig. Zelfs op de megahit She Sells Sanctuary.

7. Killing Joke

Er zijn natuurlijk bands we niet écht onder de noemer ‘gothic’ kunnen plaatsen omdat ze meer een mix van genres maakten of aan de wieg van de toen nog nieuwe stroming stonden, maar Killing Joke ging nog een stapje verder en weigerde gewoonweg met dat label geassocieerd te worden. Helaas voor de Britse rockers ontkomen ze niet aan een notering in deze lijst. Eighties, Requiem, Wardance, The Death And Resurrection Show en in het bijzonder het wonderschone Love Like Blood vallen toch echt in de gothrockcategorie en zijn in ons collectieve geheugen gegrift.

6. Joy Division

Het is een eeuwigdurende discussie: is de muziek van Joy Division goth of niet? Ik wil de vraag wat nuanceren: heeft Joy Division veel invloed gehad op de ontwikkeling van de goth muziek? Want daarop is alleen maar volmondig ‘ja’ te antwoorden. Vooral op Unknown Pleasures (1979) zocht de groep de donkerste kanten van de postpunk op en werd mede daardoor een van de meest invloedrijke bands in de muziekgeschiedenis.

5. Depeche Mode

Een andere band die soms het label ‘darkwave’ kreeg, was Depeche Mode. Niet alle albums van de Britse groep waren even donker en melancholisch, maar Black Celebration, Music For The Masses en Violator waren dat wel degelijk en maakten tegelijkertijd een grote impact. Depeche Mode is uitgegroeid tot een band van stadionformaat die niet alleen nog steeds toert, maar ook relevante én kwalitatief goede platen blijft afleveren.

4. The Sisters Of Mercy

Alhoewel The Sisters Of Mercy altijd pertinent heeft volgehouden géén gothicband te zijn, is de groep wel degelijk een van de belangrijkste bands in het genre – of ze dat nou willen toegeven of niet. Onder leiding van Andrew Eldritch (die samen met drummachine Doktor Avalanche het enige vaste lid was) bracht de Britse groep vanaf halverwege de eighties tot begin nineties drie studio-albums uit. First And Last Always, Floodland en Vision Thing hebben inmiddels allemaal een legendarische status in het genre.

3. Bauhaus

Als het om pure gothrock gaat, is de eerste naam die in menig muziekliefhebber opkomt Bauhaus. En dat is volkomen terecht. De groep bracht een mix aan stijlen bij elkaar – denk aan postpunk en glamrock, maar ook funk en psychedelische folkrock – maar wat er vooral opviel, was de duistere sound en dito imago. Vanaf debuutsingle Bela Lugosi’s Dead was het meteen raak en het eerste album In The Flat Field (1980) was revolutionair. Met een cover van Bowie’s Ziggy Stardust wist de groep zelfs de hitlijsten te halen. Helaas viel de groep uit elkaar na vier jaar en evenzoveel albums, al werd er daarna in diverse formaties en middels soloprojecten nog flink wat materiaal uitgebracht.

Hevig beïnvloed door de nummer 1 in deze lijst (grappig genoeg was hij van 1982 tot 1984 ook lid van die betreffende formatie) nam Robert Smith met zijn The Cure begin jaren tachtig drie verdomd donkere platen op. Seventeen Seconds (1980), Faith (1981) en Pornography (1982) zouden de geschiedenis ingaan als de ‘goth three’ van The Cure, met megahit A Forest als bekendste wapenfeit, maar ook daarna dwaalde de groep niet al te ver van de melancholiek. Smith en de zijnen zijn inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste – zo niet dé grootste – en invloedrijkste artiesten in de gothic muziekscene.

1. Siouxsie And The Banshees

Siouxsie Sioux en Steven Severin begonnen hun muzikale carrière in de punk, maar kwamen via de postpunk bij een geheel nieuw en eigen geluid uit met hun groep: Siouxie And The Banshees. Vooral het vierde album Juju (1981) was van groot belang voor de toen net opkomende gothscene. De band beïnvloedde niet alleen een heel scala aan generatiegenoten, maar wist daarnaast de hitlijsten de harten van muziekcritici te veroveren. Nog steeds is de invloed van Siouxsie And The Banshees duidelijk aanwezig in het muzikale landschap – en lang niet alleen genregenoten noemen de groep als inspiratiebron. Om maar even een paar voorbeelden te noemen (die niet al eerder in deze lijst aan bod kwamen): The Smiths, Smashing Pumpkins, Suede, My Bloody Valentine, U2, Sonic Youth, Thom Yorke, PJ Harvey, Garbage, Jeff Buckley, Massive Attack, LCD Soundsystem en ga zo maar door. Kortom: de muzikale erfenis van de groep is immens.

15 belangrijkste bands van de gothrock: eervolle vermeldingen

Alien Sex Fiend, All About Eve, The Church, Cocteau Twins, Dead Can Dance, Fields Of The Nephilim, Gary Numan, Gene Loves Jezebel, The Jesus And Mary Chain, The Mission, New Model Army, Nina Hagen, Rosetta Stone, Sex Gang Children, Switchblade Symphony, Tones On Tail.

Hoofdfoto The Sisters Of Mercy: Warner Music