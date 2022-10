a-ha – True North (recensie)

True North is niet het allerbeste werk van a-ha, maar in ieder geval wel het meest homogene

De albums van a-ha zijn meestal niet meer dan een verzameling songs – een thema of overkoepelende muzikale richting is zelden te ontdekken. Maar True North is anders. Door te refereren aan hun eigen Noorse roots wil de band ons een spiegel voorhouden over onze omgang met de natuur en dat levert een ietwat zwaarmoedig album op, waar desondanks ook flarden van hoop in blijven doorklinken. Dat de synthesizers grotendeels zijn ingewisseld voor strijkers versterkt dit gevoel op uitstekende wijze.

True North staat vooral vol met ballads, maar dit stoort geenszins, want langzamere, sfeervolle nummers waren sowieso al de grote kracht van het trio sinds hun evolutie naar meer volwassen popmuziek in de jaren negentig. Enige minpunt: net als op voorganger Cast In Steel (2015) ontbreken de nodige uitschieters die het album echt memorabel zouden maken. True North is daardoor niet het allerbeste werk van a-ha, maar in ieder geval wel het meest homogene.

