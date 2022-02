a-ha The Movie (recensie)

a-ha’s wereldhit Take On Me is met recht een van de bekendste nummers van het vorige millennium. Dat succes betekende in 1985 de internationale doorbraak van de Noorse band en veranderde de jongens in één klap in tieneridolen. 35 jaar later treden Morten Harket (zang), Magne Furuholmen (keyboard) en Pål Waaktaar-Savoy (gitaar) nog steeds samen op. De onderlinge relaties zijn echter stroef – na elke show vertrekken de heren ieder naar hun eigen kleedkamer.

In a-ha: The Movie geven filmmakers Thomas Robsahm en Aslaug Holm een intiem kijkje in de levens van het Noorse synthpoptrio. Wat gemakkelijk een oppervlakkige collectie hoogte- en dieptepunten of een tabloidachtige roddelfilm had kunnen worden over de ego’s van de band, heeft in hun handen geresulteerd in een bijzonder diepgaande film over de onderlinge verstandhoudingen tussen de drie muzikanten. Zonder enige terughoudendheid en zonder greintje venijn doen Morten, Magne en Pål elk hun verhaal.

De interne strijd van a-ha

a-ha: The Movie toont drie mensen met grootse ambities en een gigantische schat aan talent, maar ook met hun eigen problemen. Tussen de drie jongens die ervan droomden om serieuze rocksterren te worden, ontstond mettertijd een interne strijd over creatieve controle – gekoppeld met roem en sterke persoonlijkheden het perfecte recept voor onenigheid.

Het verhaal van a-ha wordt integer verteld aan de hand van oud en nieuw beeldmateriaal, uitgebreide interviews en – niet onbelangrijk, maar bij veel muziekdocumentaires een ondergeschoven kindje – heel veel muziek van a-ha. Muziek, het enige wat Morten, Magne en Pål samenbindt, krijgt een welverdiende glansrol toebedeeld. Voor de verandering blijven de vaak gehoorde rock & roll-clichés van losbandigheid en middelenmisbruik achterwege in deze onverwacht ontroerende documentaire over een band waar nog te weinig over verteld is.

a-ha The Movie is op 31 maart de openingsfilm van het muziekdocumentairefestival In-Edit. De kaartverkoop start op 8 maart.