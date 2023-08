Alice Cooper – Road (recensie)

Het nieuwe album van Alice Cooper is puur entertainment van de grootste klasse

Weinig rockartiesten die in hun seniorenjaren zoveel ijzersterke albums hebben afgeleverd als The Coop. Na de eighties als een nog slechts halfmenselijk wrak te hebben overleefd en in het daaropvolgende decennium een beetje zoekende te zijn geweest in een inmiddels drastisch veranderd muzikaal landschap, heeft hij in de laatste twintig jaar eigenlijk louter uitstekend materiaal laten horen. Road, een luchtig maar foutloos conceptalbum over, jawel, het leven als rocknomade, vormt daarop bepaald geen uitzondering.

In de met een fantastische brug gezegende opener I’m Alice laat de zelfbenoemde Master Of Madness en Sultan Of Surprise horen dat hij er weer ontzettend veel zin in heeft. Van volautomatische routine is bij deze White Line Frankenstein nog steeds geen sprake. Road Rats Forever is een remake van Road Rats (Lace And Whiskey, 1977), wat wel zo toepasselijk is op een album dat vooral beoogt Coopers tourband te laten schitteren. Gitaristen Ryan Roxie en Nita Strauss manifesteren zich doorlopend als een onuitputtelijke krachtcentrale, de instant besmettelijke refreintjes nestelen zich met velcro onder je schedeldak en Go Away is het grappigste liedje over een vrouwelijke stalker dat ik ken. Road is puur entertainment van de grootste klasse.

