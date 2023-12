Toto, John Fogerty, Alice Cooper, Heart en meer naar Bospop 2024 (nieuws)

John Fogerty, Zucchero, Toto, Alice Cooper en Heart behoren tot de eerste bevestigde namen van Bospop 2024. Vandaag heeft de organisatie al een flink deel van het programma onthuld, waarvan vooral de eerste dag in het teken staat van classic rock. De 42ste editie van het festival vindt plaats van vrijdag 12 t/m zondag 14 juli.

Gisteren lekte het nieuws al uit, nadat medewerkers van Festileaks ontdekten dat de nieuwe namen in de broncode van de Bospop-site te vinden waren. De organisatie bevestigde vervolgens aan L1 dat deze artiesten inderdaad optreden tijdens de komende editie van het festival in Weert. Naast de bovengenoemde namen staan ook o.a. The Waterboys, James Blunt, Gogol Bordello en Christone ‘Kingfish’ Ingram op het lijstje.

Dit jaar was er een flinke tegenvaller voor de organisatie en het publiek, nadat de derde dag van Bospop 2023 geschrapt moest worden vanwege het noodweer dat voorspeld was. Onder andere The Waterboys, Leif de Leeuw Band en Zucchero zouden die zondag optreden. Deze drie acts staan tijdens de volgende editie alsnog op de Bospop-podia. Het programma tot nu toe ziet er als volgt uit:

Vrijdag

John Fogerty, Alice Cooper, Heart, Robert Jon & The Wreck, Helmut Lotti Goes Metal, Mike Farris & Band, Mr. Moto, Julian Sas Band, Made In Purple

Zaterdag

Zucchero, James Blunt, Gogol Bordello, Metejoor, Nevenproject, Coldplace, The Legend Of Springsteen, The Waiting, SRV Undercover, Sjako, Harry & De Gebroeëke Zwiêgelkes

Zondag

Toto, Christone ‘Kingfish’ Ingram, The Waterboys, Southside Johnny & The Asbury Jukes, DeWolff, King King, Tim Christensen, Leif de Leeuw Band, The Damn Truth, The Scratch, The Dreadnoughts, Tim Akkerman & The Ivy League, Vido, The Cinelli Brothers

Meerdere van deze namen zijn oude bekenden van Bospop. Zo mochten Creedence Clearwater Revival-frontman John Fogerty en Toto het festival in 2019 ook al headlinen. De kaartverkoop voor Bospop 2024 start op zaterdag 16 december.

Foto Toto op Bospop 2019 door Cristel Brouwer/Lluky Gallery