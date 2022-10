Alter Bridge – Pawns & Kings (recensie)

Pawns & Kings is wederom een geweldige Alter Bridge-plaat

Pawns & Kings is het zevende studioalbum van Alter Bridge. Bij deze Amerikaanse rockband draait het vooral om de veelzijdige stem van Myles Kennedy en het formidabele gitaarwerk van Mark Tremonti, maar de drums van Scott Phillips en de bas van Brian Marshall maken het bandgeluid pas echt compleet. De bijdrage van het solide ritmeduo in een nummer als Dead Among The Living is bijvoorbeeld briljant. Ook op de single Sin After Sin spelen ze niet slechts een ondersteunende rol.

Op het album staan meerdere powersongs met de voor de band kenmerkende heavy coupletten en melodieuze refreinen, maar het epische Fable Of The Silent Son is het magnum opus van Pawns & Kings. In ruim acht minuten komen alle spectaculaire elementen van de rockmuziek voorbij, met Kennedy in een hoofdrol. Zijn plek achter de microfoon staat hij sinds het album Fortress uit 2013 steevast voor één nummer af aan Tremonti en deze keer is dat bij Stay het geval. Een klusje dat wel is toevertrouwd aan de gitarist. De lange titelsong met vette gitaarriffs is tenslotte de fraaie afsluiter van een wederom geweldige plaat van Alter Bridge.

Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life. Meer lezen over Alter Bridge? In Lust For Life 124 vind je een interview met Mark Tremonti over Pawns & Kings!