Alter Bridge in Ziggo Dome (live-recensie)

Op de eerste dag van de laatste maand van 2022 staat Alter Bridge voor het eerst op het podium van de Ziggo Dome. Een groots moment voor de Amerikaanse rockband, maar helaas zijn er niet voldoende kaarten verkocht om de grote concertzaal in Amsterdam-Zuidoost volledig te kunnen vullen.

Gelukkig heeft de organisatie hier op ingespeeld door de zaal aan te passen. De tweede ring van de Ziggo Dome is gesloten en ook de ruimte op de grond is beperkt door het podium naar voren te halen. Hierdoor is het toch sfeervol en kan iedereen genieten van een fantastische show. De volgende keer echter toch maar weer terug naar AFAS Live of, nog liever, naar kleinere zalen als Paradiso of TivoliVredenburg.

De voorprogramma’s Mammoth WVH en Halestorm hebben inmiddels het goede voorbeeld gegeven met strakke shows (alleen een advies voor Lzzy Hale: iets meer zingen en iets minder schreeuwen), maar het grootste deel van het publiek komt natuurlijk voor Alter Bridge.

Basisteam

Met zanger/gitarist Myles Kennedy en gitarist Mark Tremonti heeft de band een ijzersterke voorhoede in huis. Achter dit duo staat met bassist Brian Marshall en drummer Scott Phillips een solide verdediging die alle gaatjes met speels gemak dicht. Sinds de oprichting in 2004 is dit het basisteam en hebben er geen wissels plaatsgevonden. Je kunt dus wel spreken van een hechte groep.

Dit jaar bracht Alter Bridge Pawns & Kings uit en met een nummer van dit album, Silver Tongue, trapt de show af. Op grote schermen achter de heren worden beelden van de clip vertoond. Gedurende de avond wordt de band op een subtiele manier met dergelijke beelden en een ingetogen lichtshow ondersteund. Het geluid is bij Silver Tongue nog niet echt best; het komt een beetje rommelig over. Dat is ook nog het geval bij het ruige Addicted To Pain, maar gelukkig niet in dien mate dat het pijn aan de oren doet. De fans lijken het echter geen probleem te vinden.

Melkweg 2004

Kennedy is tijdens concerten geen prater, maar voor This Is War gaan zijn gedachten terug naar de eerste keer dat de band in Amsterdam was voor een concert in de Melkweg. Volgens zijn geheugen was dit in 2004 (klopt Myles…) en hij vraagt zich af of er nu bezoekers zijn die toen ook aanwezig waren. Opvallend veel handen gaan de lucht in. Het geluid is intussen stukken beter, dus ook de solo van Tremonti in This Is War komt goed uit de verf. Een ander malheur steekt even later echter de kop op, want twintig seconden in Shed My Skin krijgt Kennedy te horen dat de bas van de in een Rush-shirt gestoken Marshall het heeft begeven. Het probleem is snel opgelost en de Amerikanen beginnen opnieuw met het nummer van hun debuutalbum One Day Remains.

Kennedy staat sinds de plaat Fortress uit 2013 steevast voor één nummer per plaat zijn plek achter de microfoon af aan Tremonti en dat is tijdens het concert van vanavond ook het geval. Waters Rising wordt gezongen door de briljante gitarist, die net als Kennedy over een veelzijdige stem beschikt, zoals zijn dit jaar verschenen soloalbum Tremonti Sings Sinatra wel heeft bewezen.

Boks

Een van de hoogtepunten van de avond is Cry Of Achilles, dat eerder in de tour als toegift is gebruikt, maar nu halverwege op de setlist is gezet. ‘Something beautiful’ is de solo van Tremonti zeker en Cry Of Achilles wordt massaal meegezongen. Daarna is het tijd om de spotlights volledig op het koningskoppel te richten en kunnen de lampjes en de armen de lucht in. Gezeten op krukken spelen Kennedy en Tremonti een akoestische versie van In Loving Memory, door Tremonti geschreven na de dood van zijn moeder. De welgemeende boks van de mannen na dit prachtige nummer is mooi om te zien.

Na In Loving Memory speelt Kennedy een stukje Blackbird van The Beatles. De fans weten dan dat de mannen van Alter Bridge hun eigen Blackbird gaan spelen, het epische nummer met de indrukwekkende gitaarsolo’s van zowel Tremonti als Kennedy en de prachtige tekst ‘Let the wind carry you home’. Blackbird is ruim acht minuten genieten en is alleen al de prijs van het concertkaartje meer dan waard. Metalingus is de vaakst gespeelde song tijdens Alter Bridge-concerten. Uitermate populair bij de diehard fans en heavy tot op het bot. Het is traditie dat tijdens Metalingus iedereen voor het podium even door de knieën gaan en dat gebeurt ook. De fans knielen op de vloer die inmiddels behoorlijk plakt door geknoeide consumpties.

Als toegiften worden nog Pawns & Kings en Rise Today gespeeld. De heren (all dressed in black) nemen royaal de tijd om afscheid van hun fans te nemen. De drumstokjes, plectrums en papieren setlists vliegen door de lucht. De lichten gaan weer aan en de Ziggo Dome stroomt leeg. Schade, schade, es ist vorbei…

Alter Bridge in Ziggo Dome, Amsterdam

Gezien op donderdag 1 december 2022

Foto’s door Cristel Brouwer