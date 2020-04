Ayreon – Electric Castle Live And Other Tales (2cd, dvd)

Het is algemeen bekend dat progspacerockoperagrootmeester Arjen Lucassen bepaald niet graag live optreedt. Dus toen hij eind 2016 bekendmaakte dat hij in 2017 onder de titel Ayreon Universe samen met zestien vocalisten en elf muzikanten een viertal concerten in de 013 te Tilburg zou geven, waren fans wereldwijd even verbaasd als blij. En terecht, zo bleek, want de shows waren waanzinnig goed. Dat smaakte ondanks Lucassens podiumvrees naar meer, want in september 2019 was het volgende Ayreon-liveproject een feit: een integrale uitvoering van Into The Electric Castle (1998), mijn favoriete Ayreon-plaat. Tijdens vier in recordtempo uitverkochte concerten, wederom in de 013, tilden Lucassen en een wagonlading aan muzikanten en vocalisten het al niet misselijke niveau dat met Ayreon Universe behaald werd zowaar naar een nog hoger niveau. Wat ook heel tof is: op Sharon den Adel na zijn alle zangers en zangeressen van de originele plaat van de partij (o.a. Fish, Damian Wilson en Anneke van Giersbergen), net als veel van de instrumentalisten. Cynische pipo’s moeten wellicht in hun vuistje gniffelen om het over the top decor, de harnassen en het gewapper met zwaarden, maar dit project is met zo veel liefde en zo ontzettend goed uitgevoerd, dat zulke negativiteit compleet onterecht is. Als deze waanzinnig goed klinkende en prachtig in beeld gebrachte liveregistratie iets bewijst, dan is het wel de tijdloze klasse van Lucassens magnum opus.