Arjen Lucassen (Ayreon) nieuwe Lust For Life-columnist

Goed nieuws voor zowel lezers van Lust For Life als fans van Ayreon: rockopera-grootmeester Arjen Lucassen is onze nieuwe columnist! Maandelijks lees je over wat hem zoal bezighoudt, met deze maand een ode aan filmcomponist Ennio Morricone. Om de samenwerking met Ayreon te vieren, mogen we vijf exemplaren van zijn nieuwe album Transitus verloten. Winnen? Beantwoord de prijsvraag en maak kans!

Na onder anderen Johan Derksen, Anneke van Giersbergen en Barry Hay is het nu de beurt aan Arjen Lucassen alias Ayreon om maandelijks in Lust For Life te vertellen over zijn avonturen, invloeden, bijzondere samenwerkingen en nog veel meer. In zijn debuutcolumn brengt hij een ode aan de in juli overleden Ennio Morricone, die van grote invloed was op Lucassens eigen werk: “Die authentieke sounds in die spaghettiwesterns zijn zo mooi: dat fluitje, die Fender, de echte pistoolschoten, de harmonica en zelfs een idioot die een wah-wah nadoet met zijn stem!” De volledige column lees je in Lust For Life 103, die vanaf woensdag in de winkel ligt.

Ayreon brengt op 25 september het nieuwe album Transitus uit, waarvoor hij wederom een aantal bijzondere gasten wist te strikken. Zo komen onder anderen Tom Baker (Doctor Who), Joe Satriani, Marty Friedman, Dee Snider (Twisted Sister) en Epica’s Simone Simons voorbij op deze epische dubbelplaat. In samenwerking met Mascot Label Group mogen wij maar liefst vijf keer de 2cd-versie van Transitus verloten onder onze lezers. Stuur om kans te maken het antwoord op onderstaande vraag naar prijsvraag@lflmagazine.nl o.v.v. Ayreon.

In zijn eerste Lust For Life-column vertelt Arjen Lucassen heel graag een film te willen maken met een befaamde Nederlandse regisseur. Over wie heeft hij het?

Foto: Lori Linstruth