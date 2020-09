Ayreon – Transitus

“The year is 1884, these are dark, troubled times, fraught with greed, envy and prejudice.” Met zijn warme, donkere stemgeluid trekt verteller Tom ‘Doctor Who’ Baker de luisteraar meteen de wereld van Transitus in. Want ja, ook dit nieuwste werkstuk dat Arjen Lucassen geschapen heeft, mag je gerust omschrijven als een wereld op zich. Ik zal hier niet te diep ingaan op het verhaal, maar kort gezegd: Transitus is een typische Ayreon-rockopera met sci-fi-, horror- en supernatural-elementen die zich deels afspeelt in de negentiende eeuw en vertelt de lotgevallen van Abby en Daniel en hun schijnbaar gedoemde liefde. In de praktijk betekent dat: anderhalf uur bombastische, adembenemende progrock, progmetal en folk, waanzinnig goed gespeeld en gezongen door – zoals bij Ayreon gebruikelijk – een ware sterrencast. Naast de eerdergenoemde Baker, die als verteller het geheel in goede banen leidt, zijn onder meer Simone Simons (Epica), Dee Snider (Twisted Sister), Kamelot-zanger Tommy Karevik (in de rol van Daniel), Cammie Gilbert van Oceans Of Slumber (‘Abby’), Joe Satriani en Marty Friedman van de partij. Vocaal blazen vooral Simons en Gilbert iedereen van de sokken, maar ook Snider imponeert als de boze vader van Daniel in het fiks hardrockende Get Out! Now!. Het geklets van Baker voorafgaand aan zowat alle tracks haalt een beetje de vaart eruit, maar dat maakt niks uit: deze plaat – nee, dit project – consumeer je niet haastig of gefragmenteerd. Transitus onderga je op je gemak, het liefst met de bijgeleverde 28 pagina’s tellende comic op schoot. Waanzinnig, dit. En dat is een compliment.