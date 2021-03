Ben Howard – Collections From The Whiteout

Voor zijn vierde langspeler liet de Britse muzikant Ben Howard zich inspireren door het nieuws. Zo vertelt Sorry Kid het verhaal van de Russische fraudeur Anna Sorokin en in Finders Keepers beschrijft Ben de lugubere vondst van een koffer in de Thames vol lichaamsdelen. Met behulp van muzikant/producer Aaron Dessner (The National) klinkt Howard urgenter en sneller dan op voorganger Noonday Dream (2018). Volgens de muzikant zelf past het niet meer in de tijdsgeest om vijftig minuten achter elkaar naar een album te luisteren, maar daarmee doet hij zichzelf toch echt tekort. De sfeer is verslavend en er staan echte parels op Collections… Van de ballad Follies Fixture over zijn tijd in de Parijse wijk Belleville, waar hij probeert liefdevol te zijn in een intensieve stad (‘Every sight of you I know is worth the keeping’), tot het prachtige You Have Your Way. En ik denk dat fans van Ben net zo blij verrast zijn als ik bij het horen van Rookery – het ‘untitled’ nummer dat hij al sinds de tour bij Noonday Dream speelt, maar nooit eerder uitbracht. Enige puntje van kritiek: verhalen over andere mensen raken me toch minder dan wanneer Howard over zijn eigen perikelen zingt. Zijn tweede album I Forget Where We Were (2014) staat vol met de krassen op zijn ziel, Noonday Dream eveneens. Dan ontneemt zijn hartstocht je de adem, waar je op Collections From The Whiteout prima kunt doorademen.