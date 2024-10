Beth Hart – You Still Got Me (recensie)

Het nieuwe album van Beth Hart is nog intenser dan de voorgangers

Iedere keer wanneer je denkt dat Beth Hart nu wel zo’n beetje het summum van intensiteit bereikt moet hebben en dus met een volgend album onmogelijk geacht kan worden om dat nog eens te overtreffen, flikt ze het dan toch weer opnieuw. Dus ook tijdens het beluisteren van You Still Got Me klappen je kaken tegen de vloer. Ze heeft er Slash niet voor nodig om dat te bereiken, al zet die wel zijn beste been voor in de openingstrack Savior With A Razor (geweldige titel!).

Meer dan ooit tevoren laat Hart in haar platenkast kijken. Never Underestimate A Gal is een Brecht/Weill-pastiche, in Drunk On Valentine waart de geest van Chet Baker rond en Wanna Be Big Bad Johnny Cash spreekt voor zichzelf, maar ze trekt de daarmee geassocieerde idiomen toch volledig naar zich toe. En doorlopend is er dus die stem als een sleepkabel waarmee de Titanic voor die ijsberg had kunnen worden behoed.

