Bekijk de nieuwe videoclip van Beth Hart (nieuws)

Beth Hart geeft met haar nieuwe videoclip een voorproefje van het komende album You Still Got Me. Het nummer Wonderful World is de tweede single van de plaat en opgedragen aan het nichtje van de zangeres. Bekijk de video hieronder!

Over haar nieuwe single zegt Hart in een persbericht dat de tekst niet alleen gaat over haar nichtje, maar over de verschillende generaties vrouwen in haar familie: van haar overgrootmoeder tot haar zussen en de dochter van haar nichtje. Het optimistisch stemmende lied heeft nu ook een videoclip, waarin het schrijfproces van de zangeres te zien is. Daarover vertelt ze: “Soms, als ik verdrietig of bang ben, ga ik achter de piano zitten. Soms komt er een lied uit, soms niet. Hoe dan ook: ik vind er troost.”

Wonderful World staat op het komende elfde soloalbum van Hart, de opvolger van de Led Zeppelin-coverplaat A Tribute To Led Zeppelin (2022). Voor de opnames wist ze twee gitaarhelden te strikken: Guns N’ Roses-icoon Slash (die eerder al met Hart samenwerkte op zijn meest recente soloplaat Orgy Of The Damned) en bluesmuzikant Eric Gales. Lust For Life beloont You Still Got Me in de komende editie met vijf sterren en schrijft: “Iedere keer wanneer je denkt dat Beth Hart nu wel zo’n beetje het summum van intensiteit bereikt moet hebben en dus met een volgend album onmogelijk geacht kan worden om dat nog eens te overtreffen, flikt ze het dan toch weer opnieuw.”

You Still Got Me verschijnt op 25 oktober. Meer lezen over Beth Hart? In Lust For Life 065 vertelt ze over haar leven aan de hand van twaalf van haar meest dierbare songs!

Foto Beth Hart op Bospop 2022: Tiffany Peters