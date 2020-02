Bryan Ferry – Live At The Royal Albert Hall 1974

Verderop in zijn carrière lag het solowerk van Bryan Ferry vaak in het verlengde van Roxy Music, maar aanvankelijk was het onderscheid duidelijk: voor zijn soloalbums nam hij bijna uitsluitend covers van popklassiekers op, eigen composities bewaarde hij voor de band. Zo kon het gebeuren dat de zanger in de jaren zeventig veelvuldig de hitlijsten beklom als zowel frontman van een futuristische glamrockgroep als in zijn eentje, met zijn blik op het verleden gericht. In 1974, tijdens de allereerste tournee buiten Roxy Music, bleek zijn populariteit al groot genoeg voor een show in de Royal Albert Hall in Londen, waar hij hoogtepunten van zijn eerste twee solo-lp’s aan elkaar reeg. Na een bevlogen opening met Sympathy For The Devil brengt Ferry ook zijn succesvolle hitversie van Bob Dylans A Hard Rain’s A-Gonna Fall met verve, evenals zwijmelstandard Smoke Gets In Your Eyes en werk van grote popcomponisten als Lennon/McCartney, Smokey Robinson en Brian Wilson. Een zanger in topvorm, een puike band, dito setlist en een uitzinnig publiek: dit is hoe een liveplaat hoort te zijn.